Головна Медцентр Київ виділить 500 млн на медицину — Онкоцентр отримає "кіберніж"

Київ виділить 500 млн на медицину — Онкоцентр отримає "кіберніж"

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 04:43
Оновлено: 04:57
В бюджеті Києві виділять гроші на медицину, кіберніж для Онкоцентру та систему освіти — про яку суму йдеться
Українські медики. Ілюстративне фото: УНІАН

Київська міська рада підтримала зміни до бюджету, виділивши додаткові 500 мільйонів гривень на потреби медичної галузі міста. Кошти будуть спрямовані на закупівлю високотехнологічного обладнання, зокрема "кіберножа" для Онкоцентру, а також на капітальний ремонт і відновлення лікарень після обстрілів.

Про це журналістам повідомила депутатка Київради від фракції "Європейська Солідарність" Марина Порошенко, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Півмільярда на медичні потреби

Депутати Київради під час засідання 6 листопада проголосували за зміни до бюджету, які включають важливий фінансовий пакет для соціальних, освітніх і, перш за все, медичних питань.

За словами Марини Порошенко, медична галузь Києва отримає додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів гривень. Ці кошти будуть використані для кількох ключових напрямків: закупівля медичного обладнання, проведення капітальних ремонтів і ліквідація руйнувань, завданих російськими обстрілами.

Порошенко особливо наголосила на важливості придбання інноваційного обладнання.

"Нарешті наш Київський Онкоцентр отримає кіберніж, який необхідний для проведення найскладніших операцій. Також підуть гроші на капремонт і ліквідацію наслідків російських обстрілів, від яких постраждали наші лікарні", — зазначила вона.

Таким чином, ухвалені зміни спрямовані на значне зміцнення матеріально-технічної бази столичних лікарень.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі. Вже захворіли 13 дітей. 

Також стало відомо, що на облік в елітну "Феофанію" може стати будь-хто. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що лікарня "Феофанія" відкрита для всіх.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
