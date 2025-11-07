В бюджеті Києві виділять гроші на медицину, кіберніж для Онкоцентру та систему освіти — про яку суму йдеться

Українські медики. Ілюстративне фото: УНІАН

Київська міська рада підтримала зміни до бюджету, виділивши додаткові 500 мільйонів гривень на потреби медичної галузі міста. Кошти будуть спрямовані на закупівлю високотехнологічного обладнання, зокрема "кіберножа" для Онкоцентру, а також на капітальний ремонт і відновлення лікарень після обстрілів.

Про це журналістам повідомила депутатка Київради від фракції "Європейська Солідарність" Марина Порошенко, передають Новини.LIVE.

Півмільярда на медичні потреби

Депутати Київради під час засідання 6 листопада проголосували за зміни до бюджету, які включають важливий фінансовий пакет для соціальних, освітніх і, перш за все, медичних питань.

За словами Марини Порошенко, медична галузь Києва отримає додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів гривень. Ці кошти будуть використані для кількох ключових напрямків: закупівля медичного обладнання, проведення капітальних ремонтів і ліквідація руйнувань, завданих російськими обстрілами.

Порошенко особливо наголосила на важливості придбання інноваційного обладнання.

"Нарешті наш Київський Онкоцентр отримає кіберніж, який необхідний для проведення найскладніших операцій. Також підуть гроші на капремонт і ліквідацію наслідків російських обстрілів, від яких постраждали наші лікарні", — зазначила вона.

Таким чином, ухвалені зміни спрямовані на значне зміцнення матеріально-технічної бази столичних лікарень.

