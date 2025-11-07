В бюджеті Києві виділять гроші на медицину, кіберніж для Онкоцентру та систему освіти — про яку суму йдеться

Київ виділить 500 млн на медицину — Онкоцентр отримає "кіберніж"
Київська міська рада підтримала зміни до бюджету, виділивши додаткові 500 мільйонів гривень на потреби медичної галузі міста. Кошти будуть спрямовані на закупівлю високотехнологічного обладнання, зокрема "кіберножа" для Онкоцентру, а також на капітальний ремонт і відновлення лікарень після обстрілів.
Про це журналістам повідомила депутатка Київради від фракції "Європейська Солідарність" Марина Порошенко, передають Новини.LIVE.
Півмільярда на медичні потреби
Депутати Київради під час засідання 6 листопада проголосували за зміни до бюджету, які включають важливий фінансовий пакет для соціальних, освітніх і, перш за все, медичних питань.
За словами Марини Порошенко, медична галузь Києва отримає додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів гривень. Ці кошти будуть використані для кількох ключових напрямків: закупівля медичного обладнання, проведення капітальних ремонтів і ліквідація руйнувань, завданих російськими обстрілами.
Порошенко особливо наголосила на важливості придбання інноваційного обладнання.
"Нарешті наш Київський Онкоцентр отримає кіберніж, який необхідний для проведення найскладніших операцій. Також підуть гроші на капремонт і ліквідацію наслідків російських обстрілів, від яких постраждали наші лікарні", — зазначила вона.
Таким чином, ухвалені зміни спрямовані на значне зміцнення матеріально-технічної бази столичних лікарень.
Раніше ми повідомляли, що в Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі. Вже захворіли 13 дітей.
Також стало відомо, що на облік в елітну "Феофанію" може стати будь-хто. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що лікарня "Феофанія" відкрита для всіх.
Читайте Новини.LIVE!