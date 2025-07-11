Як сповільнити старіння без пігулок — практики довголіття вже сьогодні

Епігенетика. Фото: колаж Новини.LIVE

Чи можливо уповільнити або зупинити старіння? Виявляється, так. Сучасна наука вивчає механізми, що керують віковими змінами. Ідея в тому, що старіння — це не фатальний вирок, а керований процес. Уже існують експериментальні препарати, які теоретично можуть подовжити життя до 200 років. І хоча ці засоби ще проходять випробування, сам факт їхнього існування змінює наше уявлення про час.



Епігеном — диригент молодості

Гени — як нотний запис. Але без диригента — епігеному — не буде гармонії. Саме епігеном визначає, які гени "ввімкнені" в конкретний момент. Завдяки йому клітина мозку залишається клітиною мозку. Та з віком диригент слабшає — і клітини починають плутати ролі. Це запускає хвороби, зокрема деменцію та втрату м’язової маси.

Нове дослідження Гарвардської медичної школи (2023) підтвердило, що відновлення епігенетичної інформації може повернути клітини до молодого стану — щонайменше у мишей.

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У природі є винятки. Медуза Turritopsis dohrnii повертається в молодість знову і знову. Голи землекопи живуть утричі довше за схожих гризунів. Гренландські кити — до 200 років. Що їх об’єднує? Вони існують у стресових умовах. Цей стрес активує внутрішні ресурси — процес, відомий як гормезис. Трохи напруги — і організм очищує клітини, знижує запалення, відновлює ДНК.

Практики, які працюють вже сьогодні

Ось що запускає "гени довголіття" — mTOR, AMPK і сіртуїни:

Регулярна фізична активність (біг, силові вправи, плавання); Температурні контрасти (сауна, контрастний душ, холодна вода); Інтервальне голодування або періодичне зменшення калорійності раціону; Відмова від переїдання; Помірне скорочення білку — за рекомендацією лікаря.



Ці дії дають організму сигнал: "Час активуватись". У відповідь запускаються відновлювальні програми. Наприклад, дослідження National Institute on Aging показали, що обмеження калорійності на 20–30% уповільнює старіння у тварин і знижує ризик хронічних захворювань у людей.

Але важливо: перед стартом — консультація з фахівцем. Якщо у вас гіпертонія, наприклад, сауна може бути небезпечною. Кожна стратегія довголіття — індивідуальна.

Сон — ключ до регенерації

Мелатонін, гормон молодості, виробляється лише в темряві. Найкращий час для сну — до 23:00. Прокидатися — без стресу, краще — зі світловим будильником. Тримати ноги в теплі — це покращує кровообіг. А ще: жінкам потрібно більше сну, ніж чоловікам. Оптимум — 7–9 годин.

Згідно з дослідженням UCLA Sleep Center, брак сну порушує активність понад 700 генів, у тому числі — відповідальних за імунітет, регенерацію і стресостійкість.

Майбутнє вже поруч, але діяти треба сьогодні

Так, є препарати на підході. Наприклад, комбінація рапаміцину і траметинібу збільшила тривалість життя мишей на 30% (Nature Communications, 2022). Або рапаміцин з метформіном — подовження життя, покращення стану органів. Але всі ці рішення — поки що в майбутньому.

А що вже зараз? Сон, рух, їжа, що не перевантажує. Спосіб життя впливає на епігенетику. А вона — на те, як ми старіємо. Не чекайте пігулки безсмертя. Почніть уже сьогодні. Хто знає — можливо, саме ви станете першим поколінням, для якого 100 років — не межа, а новий початок.

