Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Гени молодості — як звички впливають на біологічний вік

Гени молодості — як звички впливають на біологічний вік

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 15:55
Як сповільнити старіння без пігулок — практики довголіття вже сьогодні
Епігенетика. Фото: колаж Новини.LIVE

Чи можливо уповільнити або зупинити старіння? Виявляється, так. Сучасна наука вивчає механізми, що керують віковими змінами. Ідея в тому, що старіння — це не фатальний вирок, а керований процес. Уже існують експериментальні препарати, які теоретично можуть подовжити життя до 200 років. І хоча ці засоби ще проходять випробування, сам факт їхнього існування змінює наше уявлення про час.


Епігеном — диригент молодості

Гени — як нотний запис. Але без диригента — епігеному — не буде гармонії. Саме епігеном визначає, які гени "ввімкнені" в конкретний момент. Завдяки йому клітина мозку залишається клітиною мозку. Та з віком диригент слабшає — і клітини починають плутати ролі. Це запускає хвороби, зокрема деменцію та втрату м’язової маси.
Нове дослідження Гарвардської медичної школи (2023) підтвердило, що відновлення епігенетичної інформації може повернути клітини до молодого стану — щонайменше у мишей.

Реклама
Читайте також:

Організми, які не старіють: у чому їхній секрет

У природі є винятки. Медуза Turritopsis dohrnii повертається в молодість знову і знову. Голи землекопи живуть утричі довше за схожих гризунів. Гренландські кити — до 200 років. Що їх об’єднує? Вони існують у стресових умовах. Цей стрес активує внутрішні ресурси — процес, відомий як гормезис. Трохи напруги — і організм очищує клітини, знижує запалення, відновлює ДНК.
Практики, які працюють вже сьогодні
Ось що запускає "гени довголіття" — mTOR, AMPK і сіртуїни:

  1. Регулярна фізична активність (біг, силові вправи, плавання);
  2. Температурні контрасти (сауна, контрастний душ, холодна вода);
  3. Інтервальне голодування або періодичне зменшення калорійності раціону;
  4. Відмова від переїдання;
  5. Помірне скорочення білку — за рекомендацією лікаря.


Ці дії дають організму сигнал: "Час активуватись". У відповідь запускаються відновлювальні програми. Наприклад, дослідження National Institute on Aging показали, що обмеження калорійності на 20–30% уповільнює старіння у тварин і знижує ризик хронічних захворювань у людей.
Але важливо: перед стартом — консультація з фахівцем. Якщо у вас гіпертонія, наприклад, сауна може бути небезпечною. Кожна стратегія довголіття — індивідуальна.

Сон — ключ до регенерації

Мелатонін, гормон молодості, виробляється лише в темряві. Найкращий час для сну — до 23:00. Прокидатися — без стресу, краще — зі світловим будильником. Тримати ноги в теплі — це покращує кровообіг. А ще: жінкам потрібно більше сну, ніж чоловікам. Оптимум — 7–9 годин.
Згідно з дослідженням UCLA Sleep Center, брак сну порушує активність понад 700 генів, у тому числі — відповідальних за імунітет, регенерацію і стресостійкість.

Майбутнє вже поруч, але діяти треба сьогодні

Так, є препарати на підході. Наприклад, комбінація рапаміцину і траметинібу збільшила тривалість життя мишей на 30% (Nature Communications, 2022). Або рапаміцин з метформіном — подовження життя, покращення стану органів. Але всі ці рішення — поки що в майбутньому.

А що вже зараз? Сон, рух, їжа, що не перевантажує. Спосіб життя впливає на епігенетику. А вона — на те, як ми старіємо. Не чекайте пігулки безсмертя. Почніть уже сьогодні. Хто знає — можливо, саме ви станете першим поколінням, для якого 100 років — не межа, а новий початок.
 

здоров'я медицина старіння молодість генетика
Наталія Бобок - к.м.н, засновниця бренду INSTYTUTUM
Автор:
Наталія Бобок
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації