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Главная Медцентр Гены молодости — как привычки влияют на биологический возраст

Гены молодости — как привычки влияют на биологический возраст

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 15:55
Как замедлить старение без таблеток - практики долголетия уже сегодня
Эпигенетика. Фото: коллаж Новини.LIVE

Возможно ли замедлить или остановить старение? Оказывается, да. Современная наука изучает механизмы, управляющие возрастными изменениями. Идея в том, что старение — это не фатальный приговор, а управляемый процесс. Уже существуют экспериментальные препараты, которые теоретически могут продлить жизнь до 200 лет. И хотя эти средства еще проходят испытания, сам факт их существования меняет наше представление о времени.


Эпигеном — дирижер молодости

Гены — как нотная запись. Но без дирижера — эпигенома — не будет гармонии. Именно эпигеном определяет, какие гены "включены" в конкретный момент. Благодаря ему клетка мозга остается клеткой мозга. Но с возрастом дирижер ослабевает — и клетки начинают путать роли. Это запускает болезни, в частности деменцию и потерю мышечной массы.
Новое исследование Гарвардской медицинской школы (2023) подтвердило, что восстановление эпигенетической информации может вернуть клетки в молодое состояние — по меньшей мере у мышей.

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В природе есть исключения. Медуза Turritopsis dohrnii возвращается в молодость снова и снова. Голые землекопы живут втрое дольше похожих грызунов. Гренландские киты — до 200 лет. Что их объединяет? Они существуют в стрессовых условиях. Этот стресс активирует внутренние ресурсы — процесс, известный как гормезис. Немного напряжения — и организм очищает клетки, снижает воспаление, восстанавливает ДНК.
Практики, которые работают уже сегодня
Вот что запускает "гены долголетия" — mTOR, AMPK и сиртуины:

  1. Регулярная физическая активность (бег, силовые упражнения, плавание);
  2. Температурные контрасты (сауна, контрастный душ, холодная вода);
  3. Интервальное голодание или периодическое уменьшение калорийности рациона;
  4. Отказ от переедания;
  5. Умеренное сокращение белка — по рекомендации врача.


Эти действия дают организму сигнал: "Время активироваться". В ответ запускаются восстановительные программы. Например, исследования National Institute on Aging показали, что ограничение калорийности на 20-30% замедляет старение у животных и снижает риск хронических заболеваний у людей.
Но важно: перед стартом — консультация со специалистом. Если у вас гипертония, например, сауна может быть опасной. Каждая стратегия долголетия — индивидуальна.

Сон — ключ к регенерации

Мелатонин, гормон молодости, вырабатывается только в темноте. Лучшее время для сна — до 23:00. Просыпаться — без стресса, лучше — со световым будильником. Держать ноги в тепле — это улучшает кровообращение. А еще: женщинам нужно больше сна, чем мужчинам. Оптимум - 7-9 часов.
Согласно исследованию UCLA Sleep Center, недостаток сна нарушает активность более 700 генов, в том числе — ответственных за иммунитет, регенерацию и стрессоустойчивость.

Будущее уже рядом, но действовать надо сегодня

Да, есть препараты на подходе. Например, комбинация рапамицина и траметиниба увеличила продолжительность жизни мышей на 30% (Nature Communications, 2022). Или рапамицин с метформином — продление жизни, улучшение состояния органов. Но все эти решения — пока что в будущем.

А что уже сейчас? Сон, движение, еда, которая не перегружает. Образ жизни влияет на эпигенетику. А она — на то, как мы стареем. Не ждите таблетки бессмертия. Начните уже сегодня. Кто знает — возможно, именно вы станете первым поколением, для которого 100 лет — не предел, а новое начало.

здоровье медицина старение молодость генетика
Наталья Бобок - к.м.н., основательница бренда INSTYTUTUM
Автор:
Наталья Бобок
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