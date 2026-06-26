Netflix анонсував історичний горор-серіал "Східний палац"

Фрагмент з серіалу "Східний палац". Фото: колаж Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Стримінгова платформа Netflix готує оригінальний корейський реліз під назвою "Східний палац", реліз якого заплановано на 17 липня 2026 року. Майбутній серіал обіцяє стати однією з головних літніх дорам завдяки незвичному поєднанню історичної драми, горору, темного фентезі та містичного детективу, де палацові інтриги переплітаються з похмурим корейським фольклором.

Новини.LIVE розповість більше про майбутню прем'єру та які події розгортатимуться в серіалі за сюжетом.

Нова корейська дорама "Східний палац" від Netflix

Стримінговий гігант Netflix офіційно підтвердив підготовку над випуском нового амбітного проєкту з Південної Кореї. Серіал "Східний палац" відійде від звичних романтичних шаблонів і зробить ставку на напружену психологічну драму, палацові змови та моторошні зіткнення з потойбіччям.

Сюжет розгортається у вигаданій історичній епосі навколо закритої королівської резиденції. Колись Східний палац уособлював порядок та міць правлячої династії, проте через старі гріхи, приховані вбивства та духів минулого він перетворився на осередок жаху. Глядачам покажуть похмуру історію, де кожен куточок та заборонена кімната палацу приховують страшну небезпеку, яка часом гірша за самих привидів.

Постери до дорами "Східний палац". Фото: Netflix

Аби врятувати державу від містичної кризи та зберегти свій трон, король вирішує розпочати таємне розслідування. Для цього монарх залучає двох унікальних людей. Перший із них — це мисливець на привидів Гу Чхон, який уміє переходити межу між світами живих і мертвих. Його роль дісталася актору Нам Джу Хьоку, чий персонаж орудує ритуальним мечем і бере на себе фізичне протистояння з монстрами.

Його напарницею стає придворна дама Сен Ган, яку зіграє Но Юн Со. Дівчина має особливий дар та здатна чути голоси померлих, хоча для неї самої це не суперздатність, а прокляття та важка ноша.

Короля, який веде власну тонку політичну гру і володіє ключем до головних секретів палацу, на екрані втілить Чо Сон У. Разом герої швидко розуміють, що за надприродними явищами стоять реальні людські злочини та запекла боротьба за владу.

За створення атмосфери відповідає відомий режисер Чхве Джон Кю, який раніше зняв популярний психологічний трилер "Диявольський суддя". Сценарій до горору підготував дует авторів Квон Со Ра та Со Дже Вон, відомі своїм досвідом роботи в містичних та гостросюжетних жанрах.

Коли вийде серіал "Східний палац"

Побачити прем'єру серіалу на платформі Netflix можна буде вже 17 липня 2026 року за наявності активної підписки на сервіс. Попри те, що точна кількість епізодів у сезоні наразі залишається таємницею, критики вважають, що цей реліз має всі шанси стати головним літнім корейським хітом.

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