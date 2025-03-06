Фільм Сержант дивитись онлайн — фільми про війну, Третю штурмову бригаду 3ОШБр та сержантів

Заставка до фільму "Сержант". Фото: скриншот

В Україні вийшов короткометражний фільм "Сержант", присвячений тим, хто не шукає слави, але без кого неможлива перемога. Головними героями є сержанти 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригати (3 ОШБр).

Фільм доступний на YouTube каналі Cult of the Stormtrooper || 2nd Stormtrooper.

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У фільмі показано сержантів 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, які є невід’ємною частиною армії. Вони не лише ведуть своїх побратимів у бій, а й ухвалюють важливі рішення, навчають і підтримують своїх підлеглих.

"Сержанти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр — це голос, який веде вперед, рука, що підтримує побратима, і спина, яка витримує вагу відповідальності. Вони ухвалюють рішення, що рятують життя, навчають, мотивують і самі йдуть у бій разом із тими, кого ведуть. Їхня робота важка, часом надважка, але саме вони є опорою армії й тією силою, що перетворює хаос війни на шлях до перемоги", — йдеться в описі до відео.

Фільм показує, що саме сержанти є тією опорою, яка перетворює хаос війни на шлях до перемоги.

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