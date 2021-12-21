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Водій іномарки збив двох жінок на Київщині. Фото

Київ
21 грудня 21:31
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Удар був такої сили, що у автомобіля прогнуло капот
Водій іномарки збив двох жінок на Київщині. Фото

У ніч на 21 грудня в селі Небрат Київської області (недалеко від Бородянки) водій автомобіля Fiat Doblo скоїв наїзд на пішоходів.

"За попередньою інформацією 48-річний чоловік, тренер з йоги, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох місцевих мешканок". - повідомляє пресслужба поліції Київської області.

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На місце дорожньо-транспортної пригоди прибули медики та поліцейські. Обох жінок госпіталізували до місцевої лікарні.

Удар був такої сили, що у автомобіля прогнуло капот і розбилося лобове скло, що видно на фото з місця події:

ДТП

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП і просять водіїв і пішоходів враховувати погодні умови і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

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Автор публікації
Володимир Лисенков
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ДТП НП негода Київська область
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