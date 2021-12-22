У Києві поліція схопила відразу 11 закладників: подробиці. Фото

У Дарницькому районі Києва накрили 11 наркоторговців. Порушникам загрожує термін.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва 22 грудня.

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Що відомо

Виявилось, що продажем наркотиків займалася сімейна пара, яка залучила в цю схему ще 9 осіб. Поліція з'ясувала, що продажем заборонених речовин пара займалася на території Києва та Одеси, а щомісячний виторг становила близько 1 мільйона гривень.

Подробиці роботи злочинців

29-річна жінка та 30-річний чоловік уродженці Черкащини, трьох людей пара найняла, як адміністраторів, а ще шістьох, як закладників. Дилери перевіряли, щоб гроші надходили на рахунок, після чого координували залежних від наркотичних речовин до місця знаходження.

Що загрожує злочинцям

На цей момент поліція затримала 5 осіб і знаходяться в пошуках ще чотирьох осіб. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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