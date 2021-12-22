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У Києві поліція схопила відразу 11 закладників: подробиці. Фото

Київ
22 грудня 19:54
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Правоохоронці вилучили наркотики та гроші
У Києві поліція схопила відразу 11 закладників: подробиці. Фото

У Дарницькому районі Києва накрили 11 наркоторговців. Порушникам загрожує термін.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва 22 грудня.

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Що відомо

Виявилось, що продажем наркотиків займалася сімейна пара, яка залучила в цю схему ще 9 осіб. Поліція з'ясувала, що продажем заборонених речовин пара займалася на території Києва та Одеси, а щомісячний виторг становила близько 1 мільйона гривень.

Нарко

Подробиці роботи злочинців

29-річна жінка та 30-річний чоловік уродженці Черкащини, трьох людей пара найняла, як адміністраторів, а ще шістьох, як закладників. Дилери перевіряли, щоб гроші надходили на рахунок, після чого координували залежних від наркотичних речовин до місця знаходження.

Нарко

Що загрожує злочинцям

На цей момент поліція затримала 5 осіб і знаходяться в пошуках ще чотирьох осіб. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Недавні інциденти, пов'язані з наркотиками

  • Жителі однієї з багатоповерхівок в Оболонському районі Києва скаржаться, що їхный під'їзд уподобали ін'єкційні наркомани і регулярно займаються там своєю злочинною діяльністю.
  • Патрульна поліція Києва зупинила автомобіль марки Peugeot на проспекті Перемоги, оскільки водій авто порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні копи побачили, що чоловік і пасажирка знаходяться в неадекватному стані.
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Автор публікації
Рожик Денис
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