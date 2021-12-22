В аеропорту "Бориспіль" поліція затримала водія під впливом наркотиків. Фото

В аеропорту "Бориспіль" співробітники патрульної поліції виявили автомобіль марки Skoda, водій якого порушив правила дорожнього руху. У водія були всі ознаки наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Борисполя.

Водій під кайфом

Під час спілкування з порушником правил дорожнього руху, інспектори побачили, що чоловік поводиться дещо дивно. У нього виявили ознаки того, що він знаходиться "під кайфом". Експертиза в медичному закладі показала, що 45-річний водій керував автомобілем під впливом марихуани.

Протокол

На чоловіка було складено низку протоколів: за частиною 1 статті 130, частиною 1 статті 122 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Недавній випадок

Напередодні вже стався подібний інцидент у Києві. Водія автомобіля затримали за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування копи виявили, що водій перебуває у стані наркотичного сп'яніння.

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