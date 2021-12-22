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  • В аеропорту "Бориспіль" поліція затримала водія під впливом наркотиків. Фото

В аеропорту "Бориспіль" поліція затримала водія під впливом наркотиків. Фото

Київ
22 грудня 12:50
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Водій авто порушив правила дорожнього руху
В аеропорту "Бориспіль" поліція затримала водія під впливом наркотиків. Фото

В аеропорту "Бориспіль" співробітники патрульної поліції виявили автомобіль марки Skoda, водій якого порушив правила дорожнього руху. У водія були всі ознаки наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Борисполя.

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Водій під кайфом

Під час спілкування з порушником правил дорожнього руху, інспектори побачили, що чоловік поводиться дещо дивно. У нього виявили ознаки того, що він знаходиться "під кайфом". Експертиза в медичному закладі показала, що 45-річний водій керував автомобілем під впливом марихуани.

Наркотики

Протокол

На чоловіка було складено низку протоколів: за частиною 1 статті 130, частиною 1 статті 122 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Недавній випадок

Напередодні вже стався подібний інцидент у Києві. Водія автомобіля затримали за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування копи виявили, що водій перебуває у стані наркотичного сп'яніння.

Недавні інциденти, пов'язані з наркотиками

  • Патрульна поліція Києва зупинила автомобіль марки Peugeot на проспекті Перемоги, так як водій авто порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні копи побачили, що чоловік і пасажирка знаходяться в неадекватному стані.
  • Жителі однієї з багатоповерхівок в Оболонському районі Києва скаржаться, що їх під'їзд облюбували ін'єкційні наркомани і регулярно займаються там своєю злочинною діяльністю.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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наркотики поліція аеропорт Бориспіль авто
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