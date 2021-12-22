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  • У Києві хлопчик рятував собаку і провалився під лід, але вона витягла його. Відео

У Києві хлопчик рятував собаку і провалився під лід, але вона витягла його. Відео

Київ
22 грудня 18:54
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Подія трапилася на Русанівському каналі
У Києві хлопчик рятував собаку і провалився під лід, але вона витягла його. Відео

У Києві 22 грудня на Русанівській набережній хлопчик рятуючи собаку провалився під лід. Собака витягла свого господаря на берег.

Про це повідомляють журналісти Надзвичайне.LIVE.

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Що відомо

"На Русанівці хлопчик рятував собаку з ополонки і ледве вибрався сам, йому допоміг дорослий, взяв ціпок і кинув хлопцеві.

Потім уже врятований хлопчиком собака тягнув за ціпок, за який тримався хлопчик. Врятували!" – говориться в повідомленні.

Коментар господаря собаки

"Дякую всім, хто допоміг мені і моїй собаці на прізвисько Jerry Lee вибратися на Русанівському каналі. Собака вирвалася і побігла по льоду за качками і опинилася у воді. Я за собакою у воду, собаку витягли, потім витягли мене." – написав хлопець у групі "R&B News. Березняки та Русанівка"

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18.15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

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Автор публікації
Рожик Денис
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