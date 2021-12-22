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Зворушлива лисиця з Чорнобиля здивувала своєю поведінкою: виходить на дорогу і "жебракує". Фото

Київ
22 грудня 17:02
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Люди в захваті – завжди зупиняються біля рудої хитрюги і дають їжу
Зворушлива лисиця з Чорнобиля здивувала своєю поведінкою: виходить на дорогу і "жебракує". Фото

У Чорнобильському заповіднику лисиця (або лис) постійно виходить на дорогу і зворушливо випрошує їжу. Туристи і співробітники чорнобильських підприємств завжди в захваті зупиняються біля тварини і дають різноманітні смаколики.

Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника.

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Руда хитрюга

Хто почав підгодовувати першим руду хитрюгу невідомо. Але кожен раз лисиця виходить на асфальтову дорогу і без сорому просить у людей якісь смаколики.

Чернобыль

Людей це дуже розчулює і кожен, хто зупиняється, пригощає тварину чимось смачним.

Звірятко не боїться людей і поступово набуває статусу чергового "лиса Семена". Місцевого мешканця заповідника часом хочуть бачити більше, ніж інших звірів.

Чернобыль

Заповідник

Варто уточнити, що заповідник – це не атракціон або цирк. Важливо пам'ятати, що руда лисиця – це не просто пухнаста мила тварина. В першу чергу – це хижак, у якого є інстинкти. І тварину не треба привчати до жебрацтва.

Чернобыль

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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views-icon 1162
тварини природа зона ЧАЕС Київська область
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