Зворушлива лисиця з Чорнобиля здивувала своєю поведінкою: виходить на дорогу і "жебракує". Фото

У Чорнобильському заповіднику лисиця (або лис) постійно виходить на дорогу і зворушливо випрошує їжу. Туристи і співробітники чорнобильських підприємств завжди в захваті зупиняються біля тварини і дають різноманітні смаколики.

Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника.

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Руда хитрюга

Хто почав підгодовувати першим руду хитрюгу невідомо. Але кожен раз лисиця виходить на асфальтову дорогу і без сорому просить у людей якісь смаколики.

Людей це дуже розчулює і кожен, хто зупиняється, пригощає тварину чимось смачним.

Звірятко не боїться людей і поступово набуває статусу чергового "лиса Семена". Місцевого мешканця заповідника часом хочуть бачити більше, ніж інших звірів.

Заповідник

Варто уточнити, що заповідник – це не атракціон або цирк. Важливо пам'ятати, що руда лисиця – це не просто пухнаста мила тварина. В першу чергу – це хижак, у якого є інстинкти. І тварину не треба привчати до жебрацтва.

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