У Києві собаку прив'язали біля маркету і залишили помирати на морозі

У Києві біля гіпермаркету "Епіцентр", що знаходиться на проспекті Степана Бандери люди побачили собаку, яку кинули прив'язану біля маркету. Небайдужі люди повідомили зоозахисникам.

Про це повідомляє Центр захисту тварин.

Залишили вмирати на морозі

Собачку, якій по вигляду близько року кілька годин просиділа прив'язаною біля гіпермаркету. Її просто залишили напризволяще, тварина могла загинути, якби не небайдужі люди. Собаку передали в Центр захисту тварин.

У самому центрі сподіваються на те, що її господарі з якихось причин не змогли забрати тварину.

“Якщо ви впізнали цю красуню - повідомте її господарям, що вона в Київській міській лікарні ветеринарної медицини", - йдеться в повідомленні

Крім того, зоозахисники повідомили, що в подібних випадках допомагає наявність чипа у тварини і її реєстрація в реєстрі домашніх тварин. Завдяки реєстру знайти господаря тварини просто.

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