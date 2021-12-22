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У Києві собаку прив'язали біля маркету і залишили помирати на морозі

Київ
22 грудня 09:40
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Собаку помітили біля "Епіцентру" на проспекті Степана Бандери
У Києві собаку прив'язали біля маркету і залишили помирати на морозі

У Києві біля гіпермаркету "Епіцентр", що знаходиться на проспекті Степана Бандери люди побачили собаку, яку кинули прив'язану біля маркету. Небайдужі люди повідомили зоозахисникам.

Про це повідомляє Центр захисту тварин.

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Залишили вмирати на морозі

Собачку, якій по вигляду близько року кілька годин просиділа прив'язаною біля гіпермаркету. Її просто залишили напризволяще, тварина могла загинути, якби не небайдужі люди. Собаку передали в Центр захисту тварин.

У самому центрі сподіваються на те, що її господарі з якихось причин не змогли забрати тварину.

Якщо ви впізнали цю красуню - повідомте її господарям, що вона в Київській міській лікарні ветеринарної медицини", - йдеться в повідомленні

Крім того, зоозахисники повідомили, що в подібних випадках допомагає наявність чипа у тварини і її реєстрація в реєстрі домашніх тварин. Завдяки реєстру знайти господаря тварини просто.

Собака

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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Київ НП тварини магазини
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