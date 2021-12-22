На Оболоні горіла багатоповерхівка: що відомо і які правила безпеки

В Оболонському районі Києва сталася пожежа. На вулиці Зої Гайдай загорілася кухня в одній з квартир багатоповерхового будинку.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Пожежа сталася 22 грудня о 05:07 ранку. На спеціальну лінію рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Зої Гайдай, 3. На місце події в негайному порядку вирушили співробітники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося на кухні в одній з квартир на 7 поверсі.
О 5:23 пожежу було локалізовано на площі 6 квадратних метрів, а о 5:30 - ліквідовано.
Внаслідок пожежі сильно постраждали холодильник, меблі та особисті речі.
Щоб уникнути пожежі необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки: