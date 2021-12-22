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На Оболоні горіла багатоповерхівка: що відомо і які правила безпеки

Київ
22 грудня 15:19
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На щастя, постраждалих немає
На Оболоні горіла багатоповерхівка: що відомо і які правила безпеки

В Оболонському районі Києва сталася пожежа. На вулиці Зої Гайдай загорілася кухня в одній з квартир багатоповерхового будинку.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Через пожежу на Оболоні люди залишилися без світла. Ексклюзивні фото

Пожежа на Оболоні

Пожежа сталася 22 грудня о 05:07 ранку. На спеціальну лінію рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Зої Гайдай, 3. На місце події в негайному порядку вирушили співробітники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося на кухні в одній з квартир на 7 поверсі.

О 5:23 пожежу було локалізовано на площі 6 квадратних метрів, а о 5:30 - ліквідовано.

Зіпсовані речі

Внаслідок пожежі сильно постраждали холодильник, меблі та особисті речі.

Рекомендації

Щоб уникнути пожежі необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки:

  • не залишайте легкозаймисті предмети поруч з електроприладами.
  • виходячи з дому, вимикайте прилади з розеток, зокрема телевізори, праски, електрочайники.
  • слідкуйте за справністю електромережі і не перевантажуйте її.
  • не сушіть речі над газовою плитою. Не розвішуйте біля плит рушники, серветки, дерев'яне начиння.
  • розповідайте дітям про правила протипожежної безпеки.

Недавні пожежі в Києві

  • В Оболонському районі Києва люди залишилися без світла. Причина - загоряння в електрощитовій у багатоповерховому будинку.
  • У Деснянському районі Києва сталася пожежа. На вулиці Миколи Закревського, 95, 21 грудня близько 6:30 загорілася гірлянда на балконі.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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Київ правила пожежа пожежна небезпека
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