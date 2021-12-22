На Харківщині водій п'яним на смерть збив пішохода і зник. Його розшукала поліція

Вранці 21 грудня біля в'їзду в село Берестовенька Красноградського району Харківської області виявили тіло загиблого чоловіка. Причиною смерті стала аварія.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Харківської області.
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Біля загиблого чоловіка на місці аварії правоохоронні органи виявили також двірник, який ймовірно належав транспортному засобу, який влаштував ДТП.
Вже 22 грудня поліція встановила підозрюваного. Ним виявився 27-річний житель області. Раніше чоловік вже скоював злочини, пов'язані з необережним нанесенням тілесних ушкоджень. Попередньо встановлено, що чоловік разом зі своїми знайомими повертався додому після застілля. Водій наїхав на пішохода, а після покинув місце аварії. 31-річний чоловік помер на місці від отриманих травм. Машину зловмисник припаркував за своїм будинком.
Результати медичного огляду показали, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Зловмисник був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.
Тепер чоловікові загрожує тюремний термін від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від п'яти до десяти років.