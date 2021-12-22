live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Харків
  • На Харківщині водій п'яним на смерть збив пішохода і зник. Його розшукала поліція

На Харківщині водій п'яним на смерть збив пішохода і зник. Його розшукала поліція

Харків
22 грудня 18:57
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 73
views-icon
Читати російською
Особу водія було встановлено
На Харківщині водій п'яним на смерть збив пішохода і зник. Його розшукала поліція

Вранці 21 грудня біля в'їзду в село Берестовенька Красноградського району Харківської області виявили тіло загиблого чоловіка. Причиною смерті стала аварія. 

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Харківської області. 

Читайте також: ДТП з трамваєм у Харкові. Подробиці про постраждалих

Смертельна ДТП в Харківській області

Біля загиблого чоловіка на місці аварії правоохоронні органи виявили також двірник, який ймовірно належав транспортному засобу, який влаштував ДТП.

Вже 22 грудня поліція встановила підозрюваного. Ним виявився 27-річний житель області. Раніше чоловік вже скоював злочини, пов'язані з необережним нанесенням тілесних ушкоджень. Попередньо встановлено, що чоловік разом зі своїми знайомими повертався додому після застілля. Водій наїхав на пішохода, а після покинув місце аварії. 31-річний чоловік помер на місці від отриманих травм. Машину зловмисник припаркував за своїм будинком.

Результати медичного огляду показали, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Зловмисник був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Тепер чоловікові загрожує тюремний термін від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від п'яти до десяти років.

ДТП у Харкові та області

Останні новини по темі:
author
Автор публікації
Мамонов Артем
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 73
ДТП аварія
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків На Харківщині водій п'яним на смерть збив пішохода і зник. Його розшукала поліція
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь