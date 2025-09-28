Відео
Головна Індустрії Прорив у технологіях — відкрито суперматеріал для блоків пам’яті

Прорив у технологіях — відкрито суперматеріал для блоків пам’яті

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 17:25
Енергоефективна пам'ять майбутнього — яке відкриття зробили вчені у Швеції
Мікросхема пам'яті. Фото: Chalmers University of Technology

Дослідники з Технологічного університету Чалмерса зробили відкриття, яке може змінити майбутнє цифрових технологій. Вони розробили новий двовимірний матеріал, якого немає у природі. Особливість у тому, що в його кристалічній структурі співіснують відразу два протилежні магнітні стани — феромагнітний та антиферомагнітний. 

Це поєднання дозволяє створювати наденергоефективні блоки пам’яті, що витрачатимуть у рази менше енергії, пише видання Phys.Org.

Читайте також:

Матеріал для пам’яті нового покоління

Звичні системи зберігання даних ґрунтуються на складних багатошарових структурах. У них межі між шарами часто створюють дефекти, що знижує ефективність. Відкриття шведських учених усуває цю проблему.

Вперше магнітні сили вдалося інтегрувати в єдину атомарно тонку структуру. Це робить виробництво простішим і надійнішим, а матеріал — більш стабільним.

Магнітні властивості нового матеріалу

Ще однією унікальною характеристикою є нахилена магнітна конфігурація. Це означає, що перемикання орієнтації магнітних моментів можливе без використання зовнішнього магнітного поля.

Для практики це надзвичайно важливо: енерговитрати під час запису й зберігання даних зменшуються майже у 10 разів.

Основні переваги такої технології:

  • зниження енергоспоживання у цифрових системах;
  • довша робота пристроїв на батареї;
  • відсутність потреби у зовнішньому магнітному полі;
  • стабільність і надійність роботи на атомарному рівні.

Склад і стабільність структури

Новий матеріал створений на основі сплаву кобальту, заліза, германію та телуру. Його шари утримуються силами Ван-дер-Ваальса, що забезпечує високу стійкість.

Завдяки цьому матеріал не втрачає своїх властивостей навіть у надтонких шарах, що відкриває великі перспективи для нанотехнологій.

Значення для сучасних технологій

Блоки пам’яті — ключовий елемент майже кожного сучасного пристрою. Вони використовуються в:

  • смартфонах і комп’ютерах;
  • системах штучного інтелекту;
  • медичних приладах;
  • побутовій техніці;
  • автономному транспорті.

Зменшення енергоспоживання на порядок означає не лише довшу роботу батарей, а й глобальне зниження навантаження на енергосистеми.

Перспективи розвитку технології

Хоча відкриття ще перебуває на стадії досліджень, воно вже визначає напрямок подальших інновацій. Якщо технологію вдасться масштабувати, можна очікувати революцію у виробництві енергоефективної пам’яті.

Можливі зміни, які очікують світ у найближчі роки:

  • компактніші пристрої з більшими можливостями;
  • скорочення витрат на охолодження дата-центрів;
  • створення нових стандартів у цифровій інфраструктурі.

Раніше Україна вперше представила новий гігантський робототехнічний підводний човен TLK-1000. Безпілотник має корисне навантаження п'ять тонн і призначений для мінування та знищення великих стаціонарних цілей.

Також ми розповідали, що китайський інтернет-регулятор заборонив провідним технологічним компаніям країни імпортувати графічні процесори Nvidia для завдань штучного інтелекту. У відповідь на це Пекін робить ставку на внутрішнє виробництво, зокрема на компанію Huawei, яка попри американські санкції оголосила про розробку чотирьох нових версій власного ШІ-чіпа.

Швеція гаджети технології батарея пам'ять
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
