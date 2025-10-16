Корисні копалини Карпат — які ресурси ховаються в надрах регіону

Українскі Карпати. Фото: svitkarpat.org

Карпати — це не лише мальовничі вершини та свіже гірське повітря, а й справжній скарб під землею. Ці гори, що простягаються через Україну, ховають корисні копалини, які тисячоліттями формувалися в надрах. Від нафти до мінералів — вони стали основою для промисловості регіону.

Українські Карпати, особливо Закарпаття та Прикарпаття, відомі своєю геологічною історією, зазначають в Інституті геології. Мільйони років тектонічних зрушень створили родовища, які сьогодні видобувають для енергетики й будівництва.

Реклама

Читайте також:

За даними геологів, тут зосереджено понад 20 видів копалин. Найцінніші — вуглеводні та солі, що робить регіон стратегічним для України. Ці ресурси не лише економлять валюту на імпорт, а й створюють робочі місця.

Які корисні копалини є в Карпатах

Гірський ланцюг простягається на кілька областей — Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку. Кожна з них має свої природні дари.

Найвідоміші ресурси:

Нафта і газ. У передгір’ях Карпат, зокрема в Бориславі, Долині, Надвірній, проводять видобуток нафти вже понад сто років. Цей регіон залишається важливим для паливно-енергетичного комплексу країни. Сіль. Солотвинські соляні копальні відомі ще з середньовіччя. Карпатська сіль вважається однією з найчистіших у Європі. Мінеральні води. Це природний скарб, який не тільки цінний з точки зору туризму, а й приносить користь здоров’ю. Джерела Трускавця, Моршина, Сваляви та Поляни мають світову славу.

Які ще корисні копалини є в Карпатах

Окрім енергоносіїв і мінеральних джерел, Карпати багаті на інші природні матеріали:

будівельні породи . Граніт, вапняк, мармур, пісковик і глини використовуються для зведення житла, доріг і промислових об’єктів;

. Граніт, вапняк, мармур, пісковик і глини використовуються для зведення житла, доріг і промислових об’єктів; поліметалічні руди . У Закарпатті виявлені поклади свинцю, цинку, міді та марганцю. Хоча їх видобуток нині обмежений, перспективи для розвитку цієї галузі зберігаються;

. У Закарпатті виявлені поклади свинцю, цинку, міді та марганцю. Хоча їх видобуток нині обмежений, перспективи для розвитку цієї галузі зберігаються; озокерит. Цей гірський віск, який добували в Бориславі, застосовують у медицині та косметології.

Чому корисні копалини Карпат такі важливі

Регіон має унікальну комбінацію природних багатств — і це не лише економічний потенціал. Використання копалин створює робочі місця, підтримує розвиток місцевих громад і зміцнює енергетичну незалежність країни.

"Водночас важливо дотримуватися екологічного балансу, адже Карпати — це також екосистема, що потребує захисту", — зазначають фахівці.

На їх думку, у найближчі роки Україна може активніше розвивати геологічну розвідку та відновлювати законсервовані родовища. Але це можливо лише за умови сучасних технологій і контролю за впливом на довкілля.

Адже розумне використання природних ресурсів дасть змогу зберегти гори для майбутніх поколінь і водночас отримувати користь від їхніх надр.

Як повідомлялось, на території України знайдено понад 400 родовищ гемологічних матеріалів. Вони є важливою сировиною для виготовлення ювелірних прикрас, біжутерії та виробів декоративно-ужиткового мистецтва, а також становлять значну цінність для колекціонування.

Також ми розповідали, що Україна традиційно є однією з найбагатших країн Європи на мінеральні ресурси. Саме її значні запаси рудних корисних копалин стали ключовою базою для розвитку вітчизняних галузей металургії, машинобудування та важкої промисловості.