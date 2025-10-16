Відео
Які корисні копалини знаходяться в надрах Карпат

Які корисні копалини знаходяться в надрах Карпат

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:35
Корисні копалини Карпат — які ресурси ховаються в надрах регіону
Українскі Карпати. Фото: svitkarpat.org

Карпати — це не лише мальовничі вершини та свіже гірське повітря, а й справжній скарб під землею. Ці гори, що простягаються через Україну, ховають корисні копалини, які тисячоліттями формувалися в надрах. Від нафти до мінералів — вони стали основою для промисловості регіону. 

Українські Карпати, особливо Закарпаття та Прикарпаття, відомі своєю геологічною історією, зазначають в Інституті геології. Мільйони років тектонічних зрушень створили родовища, які сьогодні видобувають для енергетики й будівництва. 

За даними геологів, тут зосереджено понад 20 видів копалин. Найцінніші — вуглеводні та солі, що робить регіон стратегічним для України. Ці ресурси не лише економлять валюту на імпорт, а й створюють робочі місця.

Які корисні копалини є в Карпатах

Гірський ланцюг простягається на кілька областей — Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку. Кожна з них має свої природні дари. 

Найвідоміші ресурси:

  1. Нафта і газ. У передгір’ях Карпат, зокрема в Бориславі, Долині, Надвірній, проводять видобуток нафти вже понад сто років. Цей регіон залишається важливим для паливно-енергетичного комплексу країни.
  2. Сіль. Солотвинські соляні копальні відомі ще з середньовіччя. Карпатська сіль вважається однією з найчистіших у Європі.
  3. Мінеральні води. Це природний скарб, який не тільки цінний з точки зору туризму, а й приносить користь здоров’ю. Джерела Трускавця, Моршина, Сваляви та Поляни мають світову славу.

Які ще корисні копалини є в Карпатах

Окрім енергоносіїв і мінеральних джерел, Карпати багаті на інші природні матеріали:

  • будівельні породи. Граніт, вапняк, мармур, пісковик і глини використовуються для зведення житла, доріг і промислових об’єктів;
  • поліметалічні руди. У Закарпатті виявлені поклади свинцю, цинку, міді та марганцю. Хоча їх видобуток нині обмежений, перспективи для розвитку цієї галузі зберігаються;
  • озокерит. Цей гірський віск, який добували в Бориславі, застосовують у медицині та косметології.

Чому корисні копалини Карпат такі важливі

Регіон має унікальну комбінацію природних багатств — і це не лише економічний потенціал. Використання копалин створює робочі місця, підтримує розвиток місцевих громад і зміцнює енергетичну незалежність країни. 

"Водночас важливо дотримуватися екологічного балансу, адже Карпати — це також екосистема, що потребує захисту", — зазначають фахівці.

На їх думку, у найближчі роки Україна може активніше розвивати геологічну розвідку та відновлювати законсервовані родовища. Але це можливо лише за умови сучасних технологій і контролю за впливом на довкілля.

Адже розумне використання природних ресурсів дасть змогу зберегти гори для майбутніх поколінь і водночас отримувати користь від їхніх надр.

Як повідомлялось, на території України знайдено понад 400 родовищ гемологічних матеріалів. Вони є важливою сировиною для виготовлення ювелірних прикрас, біжутерії та виробів декоративно-ужиткового мистецтва, а також становлять значну цінність для колекціонування.

Також ми розповідали, що Україна традиційно є однією з найбагатших країн Європи на мінеральні ресурси. Саме її значні запаси рудних корисних копалин стали ключовою базою для розвитку вітчизняних галузей металургії, машинобудування та важкої промисловості.

Карпати гори видобуток корисних копалин видобуток руд корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
