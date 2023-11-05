Курс долара, євро та злотого в Україні на 6 листопада

Люди біля обмінника. Фото: Новини.LIVE

У банках та обмінниках України долар знову подешевшав, а євро та злотий — подорожчали. Дізнайтеся актуальний курс валют у нашому матеріалі.

Дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 6 листопада курс встановлено на рівні:

долар — 36,17 грн;

євро — 38,72 грн/євро;

злотий — 8,70 грн/PLN.

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, також на готівковому ринку України американська валюта в ціні знизилася. У середньому долар коштує 37,80 грн. У купівлі — 37,60 грн, у продажу — 37,73 грн. Вартість євро у купівлі коштує 40,15 грн, в продажу — 40,34 грн.

Курс долара в українських банках

Курс долара в українських банках. Фото: Kurs

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,65 грн, у продажу — 37,75 грн. Вартість євро у купівлі — 40,15 грн, у продажу — 40,35 грн.

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Нагадаємо, приблизно 300 млн гривень було фактично вкрадено з кишень киян за 2022 рік. Це сталося через завищення комунальниками втрат, що входять до тарифу на транспортування теплової енергії.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.