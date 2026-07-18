Шість знаків Зодіаку зустрінуть найромантичніші вихідні 18-19 липня 2026

Зодіакальне коло, закохана пара. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Вихідні 18-19 липня будуть особливими, адже нестимуть сильну енергію Місяця, що росте. Астрологи кажуть: деякі знаки Зодіаку отримають несподівані романтичні сюрпризи. Цьому сприятимуть Уран у Близнюках, Венера у Діві та гармонійний аспект Марса із Сатурном.

Новини.LIVE з посиланням на Teen Vogue розповідає, які знаки Зодіаку проведуть найромантичніші вихідні цього тижня.

Телець

Ці вихідні пройдуть під знаком тепла та ніжності. Ваша планета-покровитель Венера, створює сприятливі умови для побачень, романтичних прогулянок і відвертих розмов. Якщо ви у стосунках, з'явиться чудова нагода нагадати одне одному, чому ви колись закохалися. Самотнім Тельцям варто уважніше придивитися до нових знайомств.

Рак

Ви відчуєте, що атмосфера навколо стала значно теплішою. Люди будуть відкриті до спілкування, а ваші слова легко торкатимуться чужих сердець. Якщо останнім часом між вами та коханою людиною виникало непорозуміння, зараз настане час усе владнати. Для тих, хто шукає пару, вихідні можуть принести знайомство, яке почнеться зі звичайної розмови.

Діва

Венера продовжує перебувати у вашому знаку, тому саме ви опинитеся серед головних фаворитів романтичного періоду. Ви буквально випромінюватимете спокій, впевненість і природну привабливість. Не дивуйтеся, якщо хтось зробить перший крок або наважиться зізнатися у своїх почуттях. Для пар ці вихідні чудово підходять для спільної подорожі, побачення або важливої розмови про майбутнє.

Терези

Любовна сфера виходить на перший план. Гармонійний аспект Марса і Сатурна допоможе перевести симпатію у більш серйозний формат. Якщо ви давно сумнівалися у чиїхось намірах, уже найближчими днями ситуація стане набагато зрозумілішою. Зараз варто довіритися своїм почуттям, а не страхам.

Скорпіон

Події цих вихідних можуть приємно здивувати. Людина, яка раніше залишалася просто знайомою, може раптом подивитися на вас зовсім іншими очима. Якщо ви вже у стосунках, романтичний жест або щире зізнання допоможуть повернути відчуття закоханості.

Риби

Ви будете особливо чутливими до настроїв інших людей. Вихідні ідеально підходять для побачень, спільного відпочинку та нових емоцій. Якщо ви давно хотіли написати повідомлення або запросити когось на зустріч, зараз для цього один із найкращих моментів. Зірки підказують: сміливість може стати початком красивої романтичної історії.

Ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Яким знакам Зодіаку ці вихідні принесуть велику удачу за віщуванням карт Таро.

Хто зі знаків Зодіаку отримає сюрприз від Всесвіту до кінця цього тижня.