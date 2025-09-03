Гороскоп за картами Таро на 3 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: unsplash.com

Осінь тільки розпочалася, а у повітрі вже відчувається енергія змін. За віщуванням карт Таро, середа, 3 вересня, стане важливим днем для багатьох знаків Зодіаку. Одні відчують прилив сил та натхнення, інші — зрозуміють, як вирішити давню проблему, а хтось несподівано отримає добрі новини. Це час, коли інтуїція підкаже правильний шлях, а доля відкриє нові шляхи.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 3 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Ієрофант" (перевернутий)

Сьогодні Овни можуть відчути бажання діяти всупереч правилам. Перевернута карта "Ієрофант" говорить про прагнення до свободи, нових підходів і незалежності. Вам важливо не боятися йти своїм шляхом, навіть якщо він відрізняється від звичного.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Суд"

Для Тельців середа обіцяє стати днем прозрінь і рішень. Карта "Суд" символізує переломний момент, коли потрібно зробити вибір або змінити підхід до життя. Всесвіт дає вам сигнал, що настав час рухатися вперед. Сьогодні ви можете отримати шанс, який стане справжнім стартом нового етапу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Близнюкам 3 вересня варто приділити увагу відпочинку та спілкуванню з близькими. Карта дня нагадує про важливість радості та легкості в житті. Сьогодні дозвольте собі трохи безтурботності: зустріч із друзями чи приємна розмова допоможуть відновити сили. Ваш емоційний ресурс зараз — найважливіший.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Раки сьогодні можуть відчути втому від труднощів, але карти Таро підказують — ви сильніші, ніж здається. "Дев'ятка Жезлів" символізує витривалість і віру в краще. Навіть якщо ситуація здається складною, пам'ятайте, що всі випробування тимчасові. Сьогодні ваша внутрішня надія стане головним джерелом енергії.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Жриця" (перевернута)

Левам середа подарує особливо гостру інтуїцію, яка шепотітиме правильні відповіді. Карта дня вказує, що істину доведеться шукати самостійно. Сьогодні можливі ситуації, де не можна покладатися на чужі поради — тільки ваш внутрішній голос стане правильним орієнтиром.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вежа"

Дівам карти Таро обіцяють переломний момент. "Вежа" символізує несподівані зміни, які можуть спершу злякати, але насправді принесуть оновлення. Якщо у вашому житті було щось побудоване на хиткому фундаменті, сьогодні це проявиться. Не бійтеся — руйнування старого дає місце для нового.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Середа стане для Терезів днем радості й легких емоцій. "Трійка Кубків" радить відсвяткувати момент, насолодитися життям і поділитися позитивом із близькими. Сьогодні корисно відкласти серйозні справи та приділити час тим, хто дарує вам щастя.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Помірність"

Скорпіони сьогодні відчують потребу у гармонії. Карта дня закликає знайти баланс і приділити увагу тому, що зараз дійсно важливе. У цей день не варто поспішати чи приймати різкі рішення. Астрологи радять — дозвольте собі йти у своєму темпі та насолоджуватися кожною миттю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Місяць" (перевернутий)

Для Стрільців 3 вересня може стати днем сумнівів чи тривог. Перевернута карта "Місяць" говорить про ілюзії й зайві переживання. Не дозволяйте страхам керувати вами. Заземліться, зосередьтеся на реальних фактах і довіряйте своєму природному оптимізму. Дуже скоро усе стане на свої місця.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Зірка"

Козероги відчують світло надії. "Зірка" символізує натхнення, відновлення і нові можливості. Якщо останнім часом ви проходили непрості випробування, сьогодні настане момент полегшення. Це день, коли мрії можуть стати ближчими, а ви самі — відчути справжню гармонію.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Паж Кубків"

Для Водоліїв середа обіцяє приємні сюрпризи. "Паж Кубків" приносить натхнення, нові знайомства й несподівані можливості. Тримайте серце відкритим — саме сьогодні може з'явитися людина чи ідея, яка надихне вас на щось велике.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сонце"

Риби отримають один із найкращих прогнозів. Карта дня символізує щастя, удачу і впевненість у собі. Сьогодні ви відчуєте прилив енергії, радість і гармонію. Це чудовий день для того, щоб насолодитися життям, отримати приємні новини та просто бути щасливими.

