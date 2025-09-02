Гороскоп за картами Таро на 2 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: unsplash.com

Сьогодні, 2 вересня, відкриває нові можливості для багатьох знаків Зодіаку, але водночас день може підкидати й виклики. Розгледіти приховані підказки Всесвіту допоможуть карти Таро. Цього вівторка важливими стануть інтуїція, рішучість і готовність діяти.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 2 вересня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 2 вересня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні для вас ключове слово — впевненість. Карта "Імператор" підкреслює ваші природні лідерські риси та нагадує, що ви можете впливати не лише на своє життя, а й надихати інших. Вівторок стане чудовим днем, щоб ухвалювати важливі рішення та брати відповідальність.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Сьогодні ви зможете наблизитися до своєї мети через маленькі, але впевнені кроки. Трійка Пентаклів вказує на те, що саме ваші таланти та вміння стануть ключем до успіху. Використовуйте цей вівторок для того, щоб розвиватися у сфері, яка вам близька, і не бійтеся проявити себе.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні Таро нагадують вам про важливість контролю над своїми бажаннями та спокусами. "Диявол" може символізувати як залежності, так і внутрішні сумніви. Щоб уникнути хаосу, Близнюкам варто повернутися до власних цінностей і не дозволяти чужим думкам керувати вами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Сьогодні ви маєте шанс відкрити для себе нові можливості. "Туз Пентаклів" символізує подарунки долі — фінансові перспективи, нові ідеї чи несподівані ресурси. Важливо не пропустити цей шанс і використати його на максимум. Також Раків 2 вересня може чекати приємний сюрприз.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Може здатися, що ви опинилися у глухому куті. Але карти Таро говорять: обмеження більше у вашій голові, ніж у реальності. "Вісімка Мечів" радить контролювати свої думки та не дозволяти страхам керувати вашим життям. Зробіть крок уперед і ви побачите, що вихід поруч.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Цей вівторок відкриває перед вами двері нових ідей та натхнення. "Паж Жезлів" підказує: настав час діяти. Не зволікайте, а запишіть свої ідеї, розпочніть проєкт або принаймні зробіть перший крок. Ви відчуєте, як енергія рухає вас уперед.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні ви будете відчувати швидкий темп життя. Лицар Мечів вказує на необхідність приймати рішення швидко, не зволікаючи. У цей день на вас чекають нові можливості, але важливо бути уважними, щоб не втратити їх через нерішучість. Дійте амбіційно, але обдумано.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Мечів"

Скорпіони сьогодні відкриють для себе нові знання. "Паж Мечів" нагадує: іноді навіть випадкова розмова або порада від малознайомої людини може виявитися цінною. Цей день підходить для навчання, обміну досвідом та пошуку нових ідей.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчути смуток через втрату чи невиправдані очікування. Але карти Таро радять не зациклюватися на минулому. "П'ятірка Кубків" символізує, що навіть після розчарування залишається простір для нового щастя. Прийміть свої емоції, але не дозволяйте їм керувати вашим майбутнім.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Цей день обіцяє гармонію та радість. Карта дня символізує щастя в родині, підтримку друзів та внутрішній спокій. Для Козорогів 2 вересня стане ідеальним часом, щоб відчути вдячність і насолодитися тим, що ви вже маєте.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Маг"

Ви маєте всі ресурси, щоб досягти мети. "Маг" підкреслює вашу силу, креативність і здатність діяти. У цей вівторок Всесвіт на вашому боці, тож не бійтеся розпочати щось нове. Ваші дії сьогодні принесуть плоди в майбутньому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Світ"

Завершується один етап і починається новий. Карта дня говорить про завершення важливого циклу у вашому житті. Хоча може бути трохи сумно, на вас чекає ще більше можливостей. Це чудовий час для нових починань і планів.

