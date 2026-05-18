LELÉKA повернулася в Україну після Євробачення: перші заяви співачки

LELÉKA на Євробаченні. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Співачка LELÉKA, яка представляла Україну на Євробаченні, 18 травня повернулася додому з пісенного конкурсу. Вона поділилася враженнями та розповіла про переживання.

Як повідромляє Новини.LIVE, про це LELÉKA розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

Повернення LELÉKA в Україну з Євробачення

Співачка поділилась, що під час конкурсу вона намагалася максимально берегти себе та відпочивати через велике навантаження.

"Я спала мінімум по вісім годин кожного дня. Ну останні ночі — ні, я дуже переживала за голос. Тому намагалася відпочивати", — сказала LELÉKA.

Вона зізналася, що після півфіналу відчула полегшення та радість, хоча перед виступом була виснаженою й дуже критично оцінювала свій номер.

"Перед тим я сиділа і плакала, адже була дуже втомлена, розконцентрована і не заспівала так, як хотіла. Я розуміла, що журі будуть це оцінювати і була на себе дуже зла. А вони все одно обрали нас", — розповіла артистка.

За словами співачки, на емоційний стан під час півфіналу вплинув і вигук із залу перед самим виходом на сцену.

"Коли я вийшла на сцену, хтось дуже емоційно вигукнув: "Наша пташка, лети". У мене серце просто почало так битися, а я ще не почала співати. Дихання збивається, я думала, що все", — зізналася вона.

Водночас вже під час фіналу, українській представниці вдалося повністю зосередитися та заспокоїтися. Вона відшукала гармонію та рівновагу і передала залу свій спокій.

"Я сказала, що нікому не дозволю — ні тим, хто мене любить, ні тим, хто мене ненавидить — вивести мене зі спокійного стану. Я хотіла подарувати цей спокій усім", — додала LELÉKA.

Артистка також пригадала момент, коли зі сцени сказала гасло "Слава Україні". Вона зазначила, що зал тепло відреагував на ці слова.

"Прекрасно відповідали. Мені все одно дискваліфікують чи ні — я маю на це право. Просто серце кричало, розкрилося. Мені хотілося обійняти весь світ, аби люди жили гуманістичними цінностями", — поділилася співачка.

Як писали Новини.LIVE, LELÉKA посіла дев'яте місце на Євробаченні-2026. Одним із центральних елементів виступу була харківська бандура. Своїм номером співачка та її команда, зокрема бандурист Ярослав Джусь, хотіли передати ідею відродження культури України та силу національної ідентичності.

Крім того, українська співачка під час конкурсу встановила абсолютний рекорд у ноті. Вона протримала її 30 секунд.