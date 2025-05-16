Букмекери спрогнозували, хто переможе на Євробаченні-2025

Євробачення-2025 — букмекери спрогнозували переможця конкурсу
Перший і другий півфінали Євробачення-2025 уже позаду. Завтра, 17 травня, у швейцарському Базелі відбудеться фінал конкурсу, а букмекери вже зробили прогноз, хто, на їхню думку, здобуде перемогу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovision.
Хто переможе на Євробаченні-2025
Згідно з прогнозами букмекерів, в абсолютні лідери вирвалася лише одна країна. Шанси всіх інших набагато нижчі. Виходячи з цього, прогноз наступний:
- Швеція (група KAJ з піснею Bara bada bastu) — 40%;
- Австрія (JJ з піснею Wasted Love) — 22%;
- Франція (Louane з піснею Maman) — 7%;
- Нідерланди (Claude з піснею C'est La Vie) — 7%;
- Фінляндія (Erika Vikman з піснею Ich komme) — 4%;
- Ізраїль (Yuval Raphael із піснею New Day Will Rise) — 4%;
- Естонія (Tommy Cash з піснею Espresso macchiato) — 4%;
- Швейцарія (Zoë Më з піснею Voyage) — 3%;
- Албанія (група Shkodra Elektronike з піснею Zjerm) — 2%;
- Мальта (Miriana Conte з піснею Serving) — 1%;
- Британія (Remember Monday з піснею What The Just Happened?) — 1%;
- Італія (Lucio Corsi з піснею Volevo essere un duro) — 1%;
- Україна (гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray) — 1%.
З повним списком і більшими деталями прогнозу можна ознайомитися нижче.
Нагадаємо, нещодавно ми публікували всіх фіналістів Євробачення-2025 та їхні виступи. Подивитися відео можна за цим посиланням.
Також ми писали, що виступ українського гурту Ziferblat на Євробаченні потрапив у тренди YouTube.
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