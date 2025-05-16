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Євробачення-2025 — букмекери спрогнозували переможця конкурсу

16 травня 2025 08:00
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Букмекери спрогнозували, хто переможе на Євробаченні-2025
Кубок Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Перший і другий півфінали Євробачення-2025 уже позаду. Завтра, 17 травня, у швейцарському Базелі відбудеться фінал конкурсу, а букмекери вже зробили прогноз, хто, на їхню думку, здобуде перемогу. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovision.

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Згідно з прогнозами букмекерів, в абсолютні лідери вирвалася лише одна країна. Шанси всіх інших набагато нижчі. Виходячи з цього, прогноз наступний:

  1. Швеція (група KAJ з піснею Bara bada bastu) — 40%;
  2. Австрія (JJ з піснею Wasted Love) — 22%;
  3. Франція (Louane з піснею Maman) — 7%;
  4. Нідерланди (Claude з піснею C'est La Vie) — 7%;
  5. Фінляндія (Erika Vikman з піснею Ich komme) — 4%;
  6. Ізраїль (Yuval Raphael із піснею New Day Will Rise) — 4%;
  7. Естонія (Tommy Cash з піснею Espresso macchiato) — 4%;
  8. Швейцарія (Zoë Më з піснею Voyage) — 3%;
  9. Албанія (група Shkodra Elektronike з піснею Zjerm) — 2%;
  10. Мальта (Miriana Conte з піснею Serving) — 1%;
  11. Британія (Remember Monday з піснею What The Just Happened?) — 1%;
  12. Італія (Lucio Corsi з піснею Volevo essere un duro) — 1%;
  13. Україна (гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray) — 1%.

З повним списком і більшими деталями прогнозу можна ознайомитися нижче.

Евровидение-2025 — букмекеры спрогнозировали победителя конкурса - фото 1
Повний прогноз букмекерів щодо фіналістів Євробачення-2025. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми публікували всіх фіналістів Євробачення-2025 та їхні виступи. Подивитися відео можна за цим посиланням.

Також ми писали, що виступ українського гурту Ziferblat на Євробаченні потрапив у тренди YouTube.

Євробачення пісні конкурс українські пісні Євробачення 2025 Ziferblat
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