Букмекери спрогнозували, хто переможе на Євробаченні-2025

Кубок Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Перший і другий півфінали Євробачення-2025 уже позаду. Завтра, 17 травня, у швейцарському Базелі відбудеться фінал конкурсу, а букмекери вже зробили прогноз, хто, на їхню думку, здобуде перемогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovision.

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Згідно з прогнозами букмекерів, в абсолютні лідери вирвалася лише одна країна. Шанси всіх інших набагато нижчі. Виходячи з цього, прогноз наступний:

Швеція (група KAJ з піснею Bara bada bastu) — 40%; Австрія (JJ з піснею Wasted Love) — 22%; Франція (Louane з піснею Maman) — 7%; Нідерланди (Claude з піснею C'est La Vie) — 7%; Фінляндія (Erika Vikman з піснею Ich komme) — 4%; Ізраїль (Yuval Raphael із піснею New Day Will Rise) — 4%; Естонія (Tommy Cash з піснею Espresso macchiato) — 4%; Швейцарія (Zoë Më з піснею Voyage) — 3%; Албанія (група Shkodra Elektronike з піснею Zjerm) — 2%; Мальта (Miriana Conte з піснею Serving) — 1%; Британія (Remember Monday з піснею What The Just Happened?) — 1%; Італія (Lucio Corsi з піснею Volevo essere un duro) — 1%; Україна (гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray) — 1%.

З повним списком і більшими деталями прогнозу можна ознайомитися нижче.

Повний прогноз букмекерів щодо фіналістів Євробачення-2025. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми публікували всіх фіналістів Євробачення-2025 та їхні виступи. Подивитися відео можна за цим посиланням.

Також ми писали, що виступ українського гурту Ziferblat на Євробаченні потрапив у тренди YouTube.