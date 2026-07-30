Знижки для військових: у "Армія+" додали ще одну мережу магазинів

Воїн ЗСУ, люди в супермаркеті. Фото: УНІАН. Колаж: Новини. LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Якщо ви регулярно купуєте продукти, побутову хімію та товари для дому, то чудово знаєте, як швидко "тануть" гроші на банківській картці. Ціни в супермаркетах періодично зростають. Проте для українських військових та їхніх родин з'явився ще один реальний спосіб суттєво заощадити на щоденних закупах. До спеціальної програми знижок та бонусів "Плюси" у застосунку "Армія+" офіційно долучилася відома мережа гіпермаркетів FOZZY.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передають Новини.LIVE.

Яку знижку пропонують і скільки можна заощадити

Витрати на харчування та базові речі для дому становлять левову частку видатків кожної української сім'ї. Аби підтримати українських захисників та захисниць у побутових питаннях, мережа FOZZY запропонувала спеціальні умови для покупок у зручному онлайн-форматі.

Зокрема, військові зможуть отримати:

10% знижки на будь-які покупки, здійснені через офіційний вебсайт або мобільний застосунок мережі;

до 5 промокодів щомісяця на одного користувача застосунку.

Це означає, що можна замовити свіжі продукти харчування, крупи, м'ясо, товари для облаштування побуту чи побутову хімію значно дешевше. Після цього замовлення можна зручно забрати самовивозом у найближчому гіпермаркеті або оформити адресну доставку прямо до дверей домівки.

Як активувати бонус і поділитися ним із рідними

Щоб отримати знижку, більше не потрібно носити із собою паперові довідки, показувати посвідчення УБД на касі чи стояти в довгих чергах. Усе робиться в кілька дотиків у своєму смартфоні:

Відкрийте застосунок "Армія+" та перейдіть у спеціальний розділ "Плюси". Знайдіть у переліку партнерів мережу FOZZY та згенеруйте свій персональний промокод. Введіть цей код під час оформлення замовлення на сайті fozzy.ua або в додатку гіпермаркету.

Знижка 10% вирахується з підсумкової суми чека автоматично.

Найважливіше для сімей: військовослужбовцям зовсім не обов'язково робити покупки особисто.

Якщо ви зараз перебуваєте на передовій, на полігоні чи виконуєте складні бойові завдання далеко від родини, згенерованими промокодами можна легко поділитися. Для цього достатньо просто скопіювати код із застосунку та надіслати його дружині, чоловіку, батькам чи дітям у будь-якому зручному месенджері — Telegram, Viber чи WhatsApp. Ваші близькі зможуть закупити все необхідне для дому з приємною вигодою.

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