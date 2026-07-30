Зміна імені в Україні: хто має таке право та скільки це коштує у 2026 році

Як змінити ім'я в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні кожен громадянин має право змінити прізвище, ім’я або по батькові. Для цього потрібно лише дотриматися вимог закону. Як не дивно, але така послуга досить популярна. За даними ДРАЦС, лише за перші шість місяців 2026 року ім’я, прізвище чи по батькові змінили майже 4,9 тис. громадян.

Про те, хто може змінити своє ім’я, що для цього потрібно та скільки це коштує у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Хто в Україні може змінити своє ім’я

Самостійно змінити прізвище, ім’я чи по батькові можуть усі, кому вже виповнилося 16 років. Підлітки від 14 до 16 років також мають таке право, але лише за згодою батьків або законних представників.

У більшості випадків потрібна письмова згода обох батьків. Але є винятки. Наприклад, якщо один із батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, обмеженим у дієздатності або позбавлений батьківських прав.

Також згода другого з батьків не потрібна, якщо його дані виключені з актового запису про народження дитини або інформацію про батька внесли лише за заявою матері.

Читайте також:

Чи можна змінювати ім’я кілька разів та куди для цього звертатись

Закон не обмежує кількість таких змін. Якщо є потреба, людина може змінювати прізвище, ім’я чи по батькові неодноразово. Подати заяву можна до будь-якого відділу ДРАЦС. Під час воєнного стану звертатися можна незалежно від місця реєстрації.

Українці, які постійно живуть за кордоном, можуть подати документи через дипломатичне представництво або консульство України.

Які документи потрібно підготувати для зміни імені в Україні

Для зміни імені необхідно підготувати:

заяву;

фотокартку;

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України;

квитанцію про сплату державного мита;

документи про попередні зміни імені (якщо вони були);

свідоцтва про народження неповнолітніх дітей (за наявності);

свідоцтво про шлюб або документ про його розірвання (за наявності).

У деяких випадках також потрібно надати нотаріально посвідчене письмове зобов'язання. Ним заявник підтверджує, що ознайомлений із відповідальністю за подання неправдивих відомостей і знає про необхідність заміни паспорта та інших документів після зміни персональних даних.

Скільки коштує змінити ім’я в Україні та що після цього потрібно зробити

Перша зміна прізвища, імені або по батькові коштує 5,10 грн державного мита. Кожна наступна — 51 грн. Окремо можуть оплачуватися додаткові послуги ДРАЦС. Для українців, які оформлюють зміну імені за кордоном, діє консульський збір.

Після отримання дозволу потрібно протягом трьох місяців зареєструвати зміну імені в ДРАЦС та отримати нове свідоцтво.

Потім доведеться замінити всі основні документи, де зазначені персональні дані: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ідентифікаційний код та інші документи, у яких вказані попередні прізвище, ім’я або по батькові.

Кому можуть відмовити у зміні імені

ДРАЦС може відмовити у зміні імені, якщо:

є незнята чи непогашена судимість;

заявника оголосили в міжнародний розшук;

у документах виявили неправдиві відомості;

документи подані з порушенням вимог законодавства;

щодо людини триває кримінальне провадження або вона перебуває під адміністративним наглядом.

У разі відмови заявник отримує письмове пояснення причин.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям, які досі мають паспорт-книжечку, не обов’язково оформлювати ID-картку. Старий паспорт залишається дійсним, якщо він не пошкоджений, а особисті дані не змінювалися. Але в окремих випадках документ все ж доведеться замінити.

Також Новини.LIVE розповідали, що свідоцтво про народження радянського зразка також залишається чинним. Якщо документ не пошкоджений, усі записи добре видно й він містить потрібну інформацію, міняти його не потрібно. Ним можна користуватися так само, як і сучасним українським свідоцтвом.