Українців можуть оштрафувати через паспорт: кому терміново потрібно замінити документ

Кому потрібно замінити паспорт у 2026 році. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, які досі користуються паспортом-книжечкою, не потрібно обов’язково міняти його на ID-картку. Такий документ залишається чинним, якщо він не пошкоджений, усі фото вклеєні вчасно, а особисті дані не змінювалися. Проте є низка випадків, коли старий паспорт підлягає обов’язковій заміні.

Про те, кому потрібно замінити свій паспорт та який штраф можна отримати у 2026 році, якщо цього не зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу України.

Кому з українців потрібно замінити старий паспорт

У ДМС пояснили, що паспорт зразка 1994 року можна й надалі використовувати без жодних обмежень. Масово переходити на ID-картки українців ніхто не зобов’язує.

Втім, є випадки, коли замінити паспорт усе ж доведеться. Це потрібно зробити, якщо:

були виявлені помилки в документі;

людина змінила прізвище, ім’я чи по батькові;

паспорт став непридатним через сильне зношення чи пошкодження.

Також ID-картку оформлять замість книжечки, якщо паспорт загубили або його вкрали. У такому разі повторно отримати документ старого зразка вже не вийде.

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Ще одна важлива причина для заміни — не вклеєне фото після 25 або 45 років. Якщо протягом місяця після дня народження цього не зробити, паспорт стає недійсним і його потрібно обміняти на ID-картку.

Яке покарання загрожує за недійсний паспорт у 2026 році

Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за користування недійсним паспортом спочатку можуть винести попередження. Якщо ж таке порушення повториться протягом року, доведеться сплатити штраф — від 17 до 51 гривні.

Окрім того, недійсний паспорт може створити й інші проблеми. З ним не вдасться:

зареєструвати шлюб;

відкрити банківський рахунок;

оформити кредит або інші банківські послуги;

оформити спадщину чи скористатися іншими нотаріальними послугами.

Також варто враховувати, що ID-картки мають строк дії. Для громадян від 14 до 18 років вони видаються на чотири роки, а після 18 років — на десять років.

Закордонний паспорт також має обмежений термін дії: для дітей до 16 років — чотири роки, а після 16 років — десять.

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