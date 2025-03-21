Реальний тюремний строк — за що батькам в Україні загрожує в’язниця

Матір із донькою. Фото: УНІАН

Батькам в Україні загрожують не лише штрафні санкції за неналежне виховання дітей, але й реальний тюремний строк. За деякі вчинки українців можуть посадити на багато років, фінансовою відповідальністю вони не обмежаться.

Що загрожує батькам, визначено в Кримінальному кодексі України.

Читайте також:

За що батькам загрожує в’язниця

Більшість порушень обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей карають адміністративними санкціями, тобто штрафами. Але за деякі вчинки доведеться відповідати серйозніше.

Жорстке покарання передбачене для батьків, які злісно не виконують встановлені законом вимоги по догляду за дитиною. Стаття 166 ККУ передбачає обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Також українцям необхідно знати про відповідальність за:

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) — обмеження волі на строк до 3 років (стаття 150-1 ККУ);

примус до жебрацтва чужої малолітньої дитини — обмеження волі до 5 років чи позбавлення волі від 3 до 8 років;

примус до жебрацтва, внаслідок чого дитині спричинені тілесні ушкодження — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років;

злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів на утримання дітей — громадські роботи від 80 до 120 годин, або пробаційний нагляд до 2 років, або обмеження волі до 2 років (стаття 164 ККУ);

злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні — громадські роботи на строк від 80 до 120 годин, або пробаційний нагляд до 2 років, або обмеження волі на той самий строк;

втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, пияцтво, азартні ігри — позбавлення волі на строк від 3 до 7 років (стаття 304 ККУ);

втягнення дітей у протиправну діяльність батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього — позбавлення волі від 4 до 10 років;

використання опіки з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, отримання майна тощо) — штраф від 17 000 до 68 000 грн, або обмеження волі до 3 років (стаття 167 ККУ).

Окрім ув’язнення, піклувальників позбавляють батьківських прав. Така відповідальність передбачена за ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дитини, жорстоке поводження, експлуатацію тощо. При цьому батьки перестають бути законними представниками дитини і втрачають майнові права.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, закон України чітко визначає право батьків на спадок. Вони перебувають у першій черзі поряд із дітьми спадкодавця, а також його чоловіком або дружиною. Наступна черга набуває право на спадщину у випадку відсутності представників попередньої черги.

Також ми писали, що судовий наказ дозволяє швидко стягнути аліменти без засідань. Його видають протягом 5 днів після встановлення місця проживання боржника. Але документ дозволяє стягувати гроші з батьків лише в чітко визначених розмірах.