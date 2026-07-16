Житлові ваучери для ВПО змінять з 1 серпня: хто втратить право на допомогу

Люди на вулиці, купівля житла. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

В Україні змінюють правила програми житлових ваучерів для ВПО. Вже з 1 серпня частина переселенців більше не зможе скористатися цією допомогою. Уряд пояснює зміни необхідністю ефективніше використовувати бюджетні кошти та допомагати тим людям, які справді не мають іншого житла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО України".

Хто більше не зможе отримати житловий ваучер

З 1 серпня це право втратять кілька категорій переселенців.

Зокрема, допомогу не надаватимуть ВПО, які після 24 лютого 2022 року до моменту подачі заяви позбулися житла у власності. Наприклад, якщо людина продала або подарувала квартиру чи будинок у регіоні, який не перебуває в окупації та де немає активних бойових дій.

Також не зможуть скористатися програмою ті, хто вже брав участь у пільговій іпотечній програмі та придбав житло через "єОселю".

Також зміни зачеплять переселенців, які зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем Росії.

Кого нові обмеження не торкнуться

Не варто хвилюватися переселенцям, які вже отримали житловий ваучер або подали документи до того, як нові правила почнуть діяти.

Як і раніше, претендувати на допомогу зможуть ВПО, які:

не мають у власності іншого житла;

не користувалися програмою "єОселя";

були зареєстровані на тимчасово окупованій території ще до її окупації;

відповідають іншим умовам програми.

Чи можна буде поєднати ваучер із "єОселею"

Окремо змінюються правила щодо використання житлового ваучера разом із програмою пільгової іпотеки. З 1 серпня не можна буде спочатку оформити "єОселю", а потім звернутися за житловим ваучером під цю іпотеку.

Але дозволений інший порядок: спочатку отримати житловий ваучер, а вже потім використати його як перший внесок для оформлення "єОселі".

Однак відомо, що така можливість запрацює лише після ухвалення деяких законодавчих змін. Йдеться про законопроєкт №15335, який має дозволити технічно використовувати ваучер як стартовий внесок на придбання житла.

Раніше Новини.LIVE розповідали про кошти програми "Зимова підтримка", у межах якої деякі категорії могли отримати додаткову допомогу від держави. Частина людей, яким виплати призначили, але кошти не надійшли, зможе отримати ці гроші вже влітку. Йдеться про виплати у розмірі 6 500 гривень, які отримають лише ті громадяни, яким допомогу офіційно призначили ще у 2025 році, але з різних причин не перерахували.

Також Новини.LIVE писали, що уряд заклав у Бюджетну декларацію прогнозовані розміри прожиткового мінімуму на 2027 рік. Відповідно до документа, показник може зрости до 3 559 гривень на одну особу, а для окремих категорій населення суми будуть такими: 3 124 гривень для дітей до 6 років, 3 895 гривень для дітей від 6 до 18 років, 3 691 гривень для працездатних осіб та 2 878 гривень для людей, які втратили працездатність.