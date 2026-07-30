Земельные войны с соседом: как определить правильные границы участка и вернуть свою территорию

Як відновити межі "захопленої" земельної ділянки. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Суперечки між сусідами через землю — не рідкість. Найчастіше конфлікти виникають через паркан, який "посунули" на кілька метрів, гараж чи прибудову без дозволів або поступове розширення городу за рахунок сусідньої ділянки.

Про те, що робити українцям, якщо сусід "захопив" частину їх земельної ділянки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Що робити, якщо сусід захопив частину вашої землі

Насправді не завжди така ситуація означає, що хтось навмисно хоче привласнити чужу землю. Часто причиною стають старі помилки під час встановлення меж, неточності у документах або різне трактування даних у земельному кадастрі.

Але якщо частина вашої ділянки фактично використовується іншою людиною без законних підстав, власник має право вимагати відновлення своїх меж, припинення порушень і відшкодування збитків.

В Україні власник земельної ділянки має право захищати своє майно. Якщо сусід самовільно пересунув паркан, зайняв частину території або користується чужою землею без дозволу, він може бути зобов’язаний повернути ділянку її законному власнику.

Правила поведінки між сусідами визначає Земельний кодекс України. Зокрема:

власники мають користуватися землею так, щоб не створювати зайвих проблем сусідам — наприклад, через постійний шум, затінення, дим чи неприємні запахи;

сусіди повинні не заважати один одному користуватися своїми ділянками;

власники суміжних земель мають допомагати у встановленні та погодженні спільних меж;

якщо межі були втрачені або стали предметом спору, їх можна відновити у встановленому порядку.

За самовільне зайняття чужої землі передбачена також адміністративна відповідальність, а це означає, що порушнику може загрожувати штраф.

Чому паркан не завжди визначає межі земельної ділянки

У земельних суперечках важливо розуміти, що старий паркан або багаторічне користування певною територією ще не означають право власності на неї.

Основними доказами є офіційні документи — дані Державного земельного кадастру, документи на право власності, кадастровий план та технічна документація.

Буває, що люди роками користуються землею і навіть не знають, що фактичні межі не збігаються з офіційними. Саме тому перед конфліктом із сусідом варто перевірити документи та встановити точне розташування ділянки.

Що робити, якщо сусід зайняв частину землі

Перший крок — зібрати документи на землю. Власнику знадобляться:

кадастровий план;

витяг із Державного земельного кадастру;

документація із землеустрою (якщо вона є);

документ про право власності або користування ділянкою.

Якщо межі на місцевості точно не визначені, варто звернутися до спеціаліста із землеустрою. Геодезичні вимірювання допоможуть встановити, де проходить справжня межа та чи дійсно сусід зайняв чужу територію.

Також важливо зафіксувати можливе порушення. Для цього можуть знадобитися:

фото та відео;

висновки фахівців;

свідчення очевидців;

листування із сусідом;

результати вимірювань.

Чим більше доказів буде зібрано, тим простіше буде захистити свої права.

Куди звертатися, якщо сусід "захопив" частину вашої території

Спочатку можна спробувати розв'язувати питання мирно — поговорити із сусідом і домовитися про встановлення правильних меж.

Якщо домовитися не вдалося, власник може звернутися до органу місцевого самоврядування або до суду. Суд може зобов’язати порушника:

компенсувати завдані збитки;

демонтувати самовільні споруди;

звільнити незаконно зайняту територію;

прибрати неправильно встановлений паркан.

У деяких випадках питання щодо самовільного зайняття землі можуть розглядати й органи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Яке покарання загрожує за захоплення землі

Людина, яка незаконно використовує чужу ділянку, може зіткнутися з такими наслідками:

штрафом;

вимогою звільнити землю;

демонтажем паркану чи будівель;

відшкодуванням збитків власнику;

припиненням права користування землею.

Якщо порушення завдало значної шкоди, справа може мати й серйозніші правові наслідки.

Як повернути правильні межі ділянки

Щоб відновити офіційні межі землі, зазвичай потрібно:

Замовити документацію із землеустрою. Провести геодезичні роботи. Визначити межі ділянки на місцевості. Погодити їх із сусідами. За потреби внести зміни до земельного кадастру.

Якщо сторони не можуть домовитися, остаточне рішення приймає суд. Тож земельні конфлікти краще вирішувати не сварками, а документами та фактами. Якщо є підозра, що сусід користується вашою землею, варто спочатку перевірити документи, встановити точні межі та зібрати докази.

Раніше Новини.LIVE писали, що чимало людей думають, що на своїй землі можна робити все, що завгодно: будувати, садити дерева чи якось інакше облаштовувати територію. Але це не зовсім так — закон встановлює певні правила, навіть щодо приватних ділянок.

Також Новини.LIVE писали, що деякі власники будинків вважають, що їхня відповідальність закінчується одразу біля паркану. Насправді навіть територія за межами приватної ділянки може потребувати догляду. Наприклад, земля між огорожею та дорогою чи тротуаром зазвичай не є вашою власністю, але це не звільняє від обов’язку підтримувати її в належному стані.