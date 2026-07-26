Затримка введення ЖК в експлуатацію: чи можуть покупці квартир отримати компенсацію

Будівництво ЖК, ключі від квартири на столі. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Покупець, який вклав кошти у квартиру в новобудові, але так і не дочекався введення будинку в експлуатацію, може розраховувати на відшкодування моральної шкоди. Водночас вимагати багатомільйонну пеню лише через прострочення забудовника не вийде, якщо між сторонами укладено договір купівлі-продажу майнових прав, а не договір про виконання робіт чи надання послуг.

Про те, якого висновку дійшов Верховний Суд, переглянувши спір між покупцем житла та комунальним забудовником, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чому виник спір

У 2021 році чоловік уклав із КП "Житлоінвестбуд-УКБ" договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру в житловому комплексі. Вартість житла становила майже 995 тис. грн, з яких він сплатив 575 тис. грн.

Згідно з договором будинок мали ввести в експлуатацію у другому кварталі 2023 року. Однак цього не сталося, а покупець не отримав ані пояснень щодо затримки, ані пропозицій змінити строки завершення будівництва.

Після цього він звернувся до забудовника з вимогою розірвати договір і повернути сплачені кошти. Крім того, покупець просив компенсувати витрати на оренду житла, стягнути понад 3,6 млн грн пені за прострочення введення будинку в експлуатацію та виплатити 30 тис. грн моральної шкоди.

Суди першої та апеляційної інстанцій погодилися лише частково. Вони розірвали договір і зобов'язали підприємство повернути 575 тис. грн, але відмовили у стягненні пені, збитків та моральної шкоди.

Чому пеню стягнути не вдалося

Переглянувши справу, Верховний Суд погодився з тим, що підстав для стягнення пені немає.

Суд пояснив, що положення Закону України "Про захист прав споживачів", які передбачають пеню за кожен день прострочення, застосовуються лише до договорів про виконання робіт або надання послуг.

У цьому випадку сторони уклали договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Тобто підприємство виступало продавцем, а не виконавцем робіт чи надавачем послуг. Саме тому застосовувати зазначену норму закону неможливо.

Також Верховний Суд погодився з відмовою у відшкодуванні витрат на оренду житла. Позивач не зміг довести, що ці витрати були безпосереднім наслідком порушення забудовником своїх зобов'язань.

Чому присудили моральну шкоду

Водночас касаційний суд не погодився з висновками попередніх інстанцій щодо моральної шкоди.

Верховний Суд наголосив, що факт порушення прав покупця вже був встановлений, адже договір довелося розірвати через істотне невиконання його умов забудовником. За таких обставин споживач має право вимагати компенсацію моральної шкоди навіть тоді, коли така можливість прямо не прописана в договорі.

Суд також підкреслив, що у спорах цієї категорії протиправність дій відповідача презюмується, а саме відповідач повинен довести відсутність своєї вини.

З огляду на характер порушення, переживання покупця та принципи розумності й справедливості Верховний Суд частково задовольнив вимогу про моральну шкоду та присудив 3 тис. грн компенсації.

В іншій частині рішення попередніх судів залишилися без змін. Постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Україні найдорожчі квартири в новобудовах. З кожним роком вартість нерухомості зростає. В деяких регіонах вартість квадратного метра сягнула 1 500 доларів.

Також Новини.LIVE писали, чи можна організувати власне паркомісце у дворі багатоповерхівки. Такі дії можуть бути законними лише в декількох випадках. За порушення правил благоустрою передбачена відповідальність.