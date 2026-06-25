Заповіт знайшовся через 20 років: чи можна переглянути поділ спадщини

Чи вийде скасувати свідоцтво про спадщину, якщо знайшовся заповіт. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Спадкові конфлікти часто з’являються вже після того, як майно офіційно поділили й усе оформили. Іноді один зі спадкоємців через певний час намагається змінити попередні домовленості. У таких ситуаціях головне питання — чи справді з’явилися нові важливі обставини, які доводять, що під час укладення угоди була допущена суттєва помилка.

Про те, чи можна скасувати свідоцтво про спадщину, якщо через десятки років після поділу майна знайшовся заповіт спадкодавця, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду від 17 червня 2026 року у справі № 554/1247/24.

Що стало підставою для звернення до суду

Позивач просив суд скасувати свідоцтво про спадщину, видане чоловікові його матері, а також визнати недійсною угоду про поділ спадкового майна. Причиною він назвав те, що через багато років після відкриття спадщини знайшли заповіт спадкодавця. Окрім цього, він хотів визнати за собою право власності на квартиру, яка стала предметом спору.

Після смерті матері спадкоємцями були її син і чоловік. У 2001 році вони оформили спадщину та одразу домовилися про поділ майна в нотаріальній формі. За цією домовленістю:

сину дісталася — будинок із землею;

чоловіку залишились квартира та автомобіль.

У 2023 році, вже після смерті вітчима, син знайшов у квартирі два заповіти матері. Один із них нібито залишав усе майно йому. Він вважав, що якби знав про ці заповіти ще у 2001 році, то не погодився б на поділ майна. Тому він стверджував, що уклав угоду через помилку.

Суди першої та апеляційної інстанцій йому відмовили, після чого справа дійшла до Верховного Суду.

Яке рішення ухвалив Верховний Суд України

Суд нагадав, що за Цивільним кодексом України правочин можна визнати недійсним, якщо людина помилилася щодо важливих обставин (наприклад, суті угоди або своїх прав та обов’язків).

Водночас важливо, щоб така помилка була справді суттєвою і існувала саме на момент укладення угоди. Помилки через незнання закону, неуважність або неправильне розуміння ситуації зазвичай не є підставою для скасування договору.

Також сторона, яка заявляє про помилку, має це довести. У цій справі Верховний Суд звернув увагу, що позивач добровільно підписав угоду про поділ спадщини і без заперечень виконував її понад 20 років.

Крім того, його аргумент про те, що він не знав про заповіт, не був визнаний судом як юридично значуща помилка. Суд підкреслив, що сам факт пізнішого виявлення заповіту не означає, що при укладенні угоди була помилка.

Також Суд зазначив, що свідоцтво про право на спадщину не є договором або правочином, тому правила про недійсність правочинів до нього не застосовуються. Окремо було підкреслено, що чоловік спадкодавиці мав законне право на спадщину як спадкоємець першої черги.

Верховний Суд залишив скаргу без задоволення, а попередні рішення — без змін. Він також підтвердив, що знаходження заповіту через багато років саме по собі не доводить наявність суттєвої помилки. Окрім того, суд ще раз наголосив, що свідоцтво про спадщину не можна автоматично скасовувати за правилами, які стосуються договорів.

Раніше Новини.LIVE писали, що для того, щоб заповіт мав юридичну силу і його було важко оскаржити, закон передбачає кілька механізмів, які допомагають захистити останню волю людини. Одним з них — є присутність свідків під час оформлення документа.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато людей в Україні помилково думають, що під час воєнного стану строки для прийняття спадщини зупиняються. Насправді це не так. Через цю помилку можна втратити право на спадок — квартиру, будинок або інше майно.