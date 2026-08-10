Залишилося мало часу: що повинні зробити ФОП 3 групи в серпні 2026 року

Дівчина сидить за столом, телефон у руках. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

ФОПи в Україні повинні регулярно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом, інакше вони ризикують натрапити на штрафні санкції. Підприємців 3 групи спрощеної системи чекає виконання фінансового зобов’язання в серпні 2026 року. Ми розібралися, що треба зробити найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

Податки для ФОП 3 групи

Представники бізнесу, які ведуть підприємницьку діяльність на 3 групі спрощеної системи, повинні сплачувати єдиний податок і військовий збір щоквартально. Якраз у серпні закінчується період, відведений на закриття фінансових зобов’язань за другий квартал 2026 року.

Кінцева дата — 19 серпня включно. Ставки незмінні та перебувають на такому рівні:

єдиний податок — 5% від доходу;

військовий збір — 1% від доходу.

Єдиний соціальний внесок за другий квартал у розмірі 5 707,02 грн ФОПи 3 групи сплачували в липні, наступне поповнення бюджету відбудеться в жовтні. Українське законодавство передбачає внесення єдиного податку і військового збору протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу.

Оскільки ці витрати підприємців не є фіксованою сумою, а залежать від прибутку, то в разі відсутності доходу з квітня по червень 2026 року податки можна не сплачувати. Водночас на ЄСВ пільга не поширюється.

На що йдуть податки і які штрафи за несплату

Єдиний податок сплачують всі суб’єкти господарської діяльності на спрощеній системі. Кошти надходять до місцевого бюджету і витрачаються на користь територіальної громади. Наприклад, ними фінансують соціальні видатки та інші потреби міста/області.

Військовий збір, як зрозуміло з назви, йде на підвищення обороноздатності України. Ним поповнюють державний бюджет і витрачають на забезпечення армії, виплати службовцям та їх родинам, купівлю зброї/техніки/обладнання, укомплектування військових частин тощо.

Згідно зі статтею 124 Податкового кодексу, несплата коштів тягне за собою штраф у розмірі 5% від суми боргу, якщо протермінування становить не більше 30 календарних днів. Триваліша затримка передбачає стягнення фінансової санкції в розмірі 10%.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які нововведення чекають ФОП і фізичних осіб у серпні 2026 року. Підприємцям доведеться змиритися з лімітами на грошові перекази та новими формами Податкового розрахунку. Ми дізналися, до чого готуватися представникам бізнесу.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з фінансами українців у серпні 2026 року. Соціальні стандарти переглядати не планують найближчим часом, тому суми мінімальної зарплати, пенсій, податків і прожиткового мінімуму залишаться на попередніх рівнях.