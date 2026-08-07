Ввезення товарів у Польщу: які ліміти та обмеження діють у серпні 2026 року

Пункт пропуску, сигарети на столі. Фото: ДПСУ, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці повинні слідкувати за власним багажем, аби успішно пройти державний кордон. Поїздка до Польщі може не відбутися в разі порушення митних правил. Адже діють суворі вимоги стосовно кількості/вартості/ваги товарів, які ввозяться на територію Європейського Союзу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Ліміти на ввезення товарів у Польщу

Оскільки Україна не входить до митної території ЄС, наші громадяни повинні дотримуватися норм перевезення товарів, дійсних для будь-якої "третьої країни". Дуже часто мандрівникам забороняють перетин кордону через недопустимі продукти, незадекларовану валюту і перевищення лімітів.

Станом на серпень 2026 року обмеження для товарів, які транспортують з України в Польщу, перебувають на такому рівні:

сигарети — до 40 штук для наземного транспорту;

тютюн для куріння — до 50 г;

алкоголь — 1 л міцних напоїв (понад 22%), до 2 л неміцних напоїв (лікерів), до 4 л вина, до 16 л пива;

готівка в будь-якій валюті — до 10 000 євро без письмового декларування.

Абсолютна заборона діє на ввезення м’ясних і молочних продуктів, зокрема сала, ковбаси, домашніх заготовок, сиру, йогурту тощо. На кордоні їжу вилучають або змушують власника утилізувати. В разі відмови варто готуватися до заборони на перетин кордону.

"Особисті речі, одяг і техніку для власного використання возити можна. Косметику й парфуми 00 у розумних кількостях. З ліками будьте уважні: для рецептурних препаратів тримайте при собі рецепт", -0 уточнили на спеціалізованому порталі Ukrainian in Poland.

Які грошові питання слід вирішити українцям

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити з грошима перед перетином польського кордону. По-перше, українцям доведеться декларувати валютні цінності в разі перевищення встановленого ліміту. Йдеться про суму 10 000 євро в еквіваленті. Ухилення загрожує суворими штрафами у 2026 році.

По-друге, необхідно накопичити достатню суму готівки для підтвердження власної платоспроможності. Для в’їзду в Польщу треба мати щонайменше 300 злотих, якщо тривалість поїздки — до чотирьох днів включно. Якщо довше, сума становить 75 злотих на кожен день запланованого перебування.

Раніше Новини.LIVE писали, чому українців можуть не пропустити в Польщу. Причини затримок на кордоні бувають різні в серпні 2026 року. Однак найчастіше проблеми виникають через відсутність запрошення, готівки, медичного страхування і квитка на повернення в Україну.

Також Новини.LIVE розповідали, яку суму готівки треба мати на польському кордоні. Закон вимагає від іноземців підтверджувати платоспроможність. Для цього слід показати прикордонникам паперові купюри, яких вистачить на період перебування.