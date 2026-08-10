Втрата документів на нерухомість: як довести право власності та відновити папери

Ключи від квартири та документи, чоллвік тримається за голову. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Через повномасштабну війну чимало українців втратили паперові документи на квартири, будинки та іншу нерухомість. Вони могли залишитися в зруйнованому житлі, бути втраченими під час евакуації або опинитися на тимчасово окупованій території.

Про те, як втрата документів впливає на право власності та що робити у такому випадку, розповіли у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради, передають Новини.LIVE.

Чи втрачається разом з документами право власності на житло

Сама відсутність оригіналу правовстановлюючого документа не означає, що власник втратив право на нерухомість. Водночас у такій ситуації можуть виникнути проблеми, якщо людині знадобиться продати чи подарувати майно, оформити спадщину, провести інші нотаріальні дії або отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене житло, зокрема за програмою "єВідновлення".

Що робити, якщо документи на нерухомість зникли

Перший крок — спробувати отримати дублікат або інший документ, який підтверджує право власності.

Для цього потрібно звернутися до установи чи посадової особи, де свого часу оформлювалося право на майно. Залежно від того, як саме була придбана або отримана нерухомість, це може бути:

орган місцевого самоврядування;

державний або приватний нотаріус;

державний нотаріальний архів.

Якщо відповідна установа більше не працює, документи були знищені чи втрачені або архів залишився на тимчасово окупованій території, отримати дублікат може бути неможливо.

У такому випадку власнику доведеться звертатися до суду.

Коли право власності доводять через суд

Якщо відновити правовстановлюючий документ не вдається, питання права власності можна вирішувати в судовому порядку.

Для підтвердження своїх вимог власник може надати документи та інші докази, які свідчать про його право на нерухомість. Зокрема, це можуть бути:

технічний паспорт на квартиру або будинок;

документи бюро технічної інвентаризації;

архівні довідки;

рішення органів влади про виділення земельної ділянки;

інші документи, пов'язані з набуттям нерухомості;

за необхідності — показання свідків.

Якщо суд визнає право власності, після набрання рішенням законної сили воно може бути використане як підстава для державної реєстрації цього права.

Чи потрібно вносити дані до Державного реєстру

Окремо варто перевірити, чи є інформація про нерухомість у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Якщо право власності було оформлене давно і відомості про нього досі не внесені до реєстру, це не обов'язково означає, що людина перестала бути власником. Проте відсутність запису може створити додаткові труднощі під час продажу, дарування, оформлення спадщини чи інших юридичних процедур.

Після відновлення документів або отримання рішення суду власнику необхідно звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса для внесення інформації про право власності до реєстру.

Для реєстрації, залежно від конкретної ситуації, подаються необхідні документи, зокрема:

документ, що підтверджує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

правовстановлюючий документ або рішення суду, якщо право встановлювалося в судовому порядку.

Звернутися для проведення державної реєстрації можна незалежно від того, де саме розташована нерухомість. Після внесення відомостей до Державного реєстру речових прав власник матиме офіційне підтвердження зареєстрованого права.

Це значно спрощує подальше розпорядження майном, зокрема укладення цивільно-правових договорів, оформлення спадщини та участь у передбачених державою програмах підтримки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує реєстрація нерухомості. Сума збору за внесення житла до Державного реєстру речових прав прив'язана до прожиткового мінімуму. Вартість також залежить від обраного строку надання послуги.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні стане складніше продати житло. Відтепер державні реєстратори та нотаріуси автоматично перевірятимуть власників квартир, будинків і земельних ділянок у Єдиному реєстрі боржників.