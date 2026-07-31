Виплати військовим після поранення: скільки нараховують та чому можуть затримати

Поранений український військовий, гроші в кишені форми. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Отримання бойового поранення саме по собі не гарантує автоматичного нарахування державних виплат. На практиці багато військовослужбовців стикаються із затримками або взагалі не отримують коштів через проблеми з оформленням документів.

Чому військовослужбовцю після поранення можуть не дати виплати, розповіло інтернет-видання "Субота", передають Новини.LIVE.

Чи призначаються виплати автоматично

У довіднику Міністерства оборони України "Турбота про військовослужбовця" зазначено, що одноразова грошова допомога призначається лише за наявності визначених законом підстав.

Йдеться про випадки, коли поранення, травма, контузія або каліцтво, отримані під час виконання обов'язків військової служби, призвели до встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності.

Одне з найпоширеніших непорозумінь полягає в тому, що військові очікують отримати компенсацію одразу після поранення. Насправді законодавство не передбачає окремої виплати лише за сам факт отримання травми.

Держава виплачує кошти залежно від наслідків поранення або періоду лікування. Зокрема військовослужбовець може претендувати на:

додаткову винагороду за час стаціонарного лікування після бойового поранення;

одноразову грошову допомогу після встановлення інвалідності;

одноразову виплату у разі визначення часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Якщо є відповідні підстави, військовий може отримати одразу кілька видів виплат. Однак кожна з них оформлюється окремо за наявності конкретного пакета документів.

Коли виплачують до 100 тисяч гривень

Військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію або каліцтво під час захисту України, мають право на додаткову винагороду в розмірі до 100 тис. грн на місяць за час перебування на стаціонарному лікуванні.

Ця виплата також зберігається під час переведення між медичними закладами. Якщо після виписки військовому надається відпустка для лікування, додаткова винагорода продовжує виплачуватися лише за умови, що військово-лікарська комісія офіційно визнала поранення тяжким.

Саме тому відсутність документального підтвердження зв'язку поранення із захистом Батьківщини або рішення ВЛК щодо тяжкості травми часто стає причиною затримки виплат.

Коли призначають одноразову грошову допомогу

Одноразова допомога виплачується не через саме поранення, а через його наслідки для здоров'я військовослужбовця.

Право на таку компенсацію виникає, якщо після завершення лікування людині встановлено:

групу інвалідності;

часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності.

У 2026 році сума допомоги залежить від причинного зв'язку поранення та встановленої групи інвалідності.

Якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, отриманих під час виконання обов'язків військової служби, виплати становлять:

І група — 1 331 200 грн;

ІІ група — 998 400 грн;

ІІІ група — 832 000 грн.

Якщо ж інвалідність пов'язана із проходженням військової служби, але не відповідає зазначеним вище підставам, розміри допомоги менші:

І група — 399 360 грн;

ІІ група — 299 520 грн;

ІІІ група — 232 960 грн.

У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності розмір виплати визначають залежно від відсотка втрати працездатності, встановленого уповноваженими медичними експертами.

Через що найчастіше затримують виплати

У більшості випадків проблема полягає не у відмові держави фінансувати виплати, а в тому, що документи оформлені неправильно або не пройшли всі необхідні етапи погодження.

Найпоширенішими причинами затримки є:

відсутність довідки про обставини поранення;

відсутність у довідці інформації про зв'язок поранення із захистом Батьківщини;

помилки або неточності у медичних документах;

відсутність або неправильне оформлення висновку ВЛК;

неподання заяви на призначення одноразової грошової допомоги;

затримка оформлення наказу військовою частиною;

повернення документів на доопрацювання без повідомлення військовослужбовця.

Саме тому важливо не чекати нарахування коштів пасивно, а регулярно уточнювати, на якому етапі перебуває розгляд документів.

Що необхідно зробити військовому

Передусім необхідно звернутися до своєї військової частини із рапортом, у якому попросити письмово повідомити:

чому виплата досі не призначена;

які документи вже перебувають в особовій справі;

яких документів бракує;

хто відповідає за їх оформлення та передачу.

До рапорту бажано додати копії всіх наявних документів: довідку про обставини поранення, виписки із медичних закладів, висновок ВЛК, документи про лікування та підтвердження перебування у стаціонарі або лікувальній відпустці.

Якщо військовий не може самостійно займатися оформленням документів через стан здоров'я, допомогти зі збором матеріалів та надсиланням звернення можуть його рідні.

Куди звертатися, якщо відповіді немає

Якщо військова частина не реагує на звернення або не пояснює причини затримки, можна звернутися до компетентних органів:

гаряча лінія Міністерства оборони України — 1512;

гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — 1678;

система безоплатної правничої допомоги — 0 800 213 103.

Під час звернення варто підготувати основні відомості про військовослужбовця, дату та місце поранення, інформацію про лікування, а також усі наявні документи.

Бажано, щоб усі звернення були письмовими або надсилалися через офіційні канали зв'язку. Це допоможе підтвердити факт звернення та, за необхідності, використати відповідь для подальшого оскарження.

У підсумку, своєчасне отримання виплат після поранення залежить не лише від самого факту отримання травми, а й від правильного оформлення всіх необхідних документів.

Саме довідка про обставини поранення, медичні висновки, рішення ВЛК та належним чином подані заяви найчастіше визначають, чи будуть кошти нараховані без затримок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати отримають УБД у серпні як компенсацію за комуналку. Пільга надається у грошовій формі та поширюється не лише на самого ветерана, а й на окремих членів його сім'ї. Компенсація нараховується лише в межах соціальних нормативів, встановлених державою.

Також Новини.LIVE писали, яким буде грошове забезпечення військовослужбовців у серпні. Як і раніше, виплати захисникам приходитимуть кількома траншами. Суми залежать від умов проходження служби.