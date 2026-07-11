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Головна Економіка Виплати військовим: чому не прийшла тилова надбавка 10 000 грн

Виплати військовим: чому не прийшла тилова надбавка 10 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 07:25
Грошове забезпечення військовослужбовців: коли мають виплатити тилову надбавку 10 000 грн
Український військовий. Фото: Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Більшість українських військовослужбовців вже отримали грошове забезпечення за червень. Проте анонсовану Міноборони тилову надбавку у 10 000 грн захисникам не виплатили. 

Чому військовим не надійшла доплата та коли чекати на гроші, розповіли в інформагентстві Міністерства оборони України "АрміяInform", передають Новини.LIVE.

Коли військовослужбовці отримають надбавку 10 000 грн

Військовослужбовцям, які мають право на так звану тилову надбавку, виплатять по 10 000 грн за червень у другій половині липня. Кошти надійдуть одночасно з іншими додатковими виплатами, зокрема бойовими.

Після запровадження цієї доплати мінімальний розмір грошового забезпечення для військових, які проходять службу в тилу, становитиме щонайменше 30 000 грн на місяць.

Хто має право на доплату

Нова надбавка передбачена для військовослужбовців, які не отримують інших додаткових винагород у розмірі 30 000, 50 000 або 100 000 грн.
Водночас є категорії військових, яким ця виплата не призначається.

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Зокрема, її не нараховують:

  • під час перебування у відпустці;
  • на період навчання;
  • військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні командування;
  • особам, зарахованим до резервних підрозділів;
  • курсантам військових закладів освіти.

"Військовослужбовець, що підписав новий контракт, не буде отримувати менше, ніж 30 тис. грн, якщо підпише контракт на два роки, і менше, ніж 40 тисяч гривень для контрактів на 10 та 14 місяців. Це стосується також короткострокових контрактів для звільнених зі служби, терміном на 6 місяців", — зазначили у Міноборони.

Там пояснили, що базове грошове забезпечення солдата становить 20 000 грн. Якщо військовослужбовець не має права на інші додаткові винагороди, йому виплачуватимуть ще 10 000 грн тилової надбавки.

У відомстві наголосили, що фактичний розмір грошового забезпечення може бути значно вищим. Він формується з урахуванням військового звання, займаної посади, місця проходження служби, участі у бойових діях, а також виду і роду військ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у липні військовослужбовці отримають грошове забезпечення, нараховане за новою системою. Вона передбачає додаткові премії та мотиваційні надбавки. Водночас, як і раніше, гроші надходитимуть кількома траншами. 

Також Новини.LIVE писали, на які мінімальні та максимальні виплати можуть розраховувати захисники. Зокрема тиловикам нараховуватимуть спеціальну надбавку. Для захисників, які беруть участь у бойових діях, встановлено додаткові винагороди.

доплати грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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