Виплати у разі загибелі військового: як ділять 15 млн грн між родичами

Жінка тримає гроші в руках, гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

В Україні родини загиблих військовослужбовців отримують від держави одноразову грошову допомогу. У 2026 році її розмір складає 15 млн гривень. Ця сума розподіляється між близькими родичами загиблого в певних частках, залежно від наявності або відсутності особистого розпорядження

Кому призначають та як розподіляють ОГД, розповіла фахівчиня юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Скільки та кому виплачують, якщо є особисте розпорядження

Під час повномасштабної війни захисники отримали можливість заздалегідь визначати осіб, які мають отримати одноразову грошову допомогу в разі їхньої загибелі, а також встановлювати розмір частки для кожного одержувача.

"Якщо таке розпорядження складене, кошти виплачуються саме вказаним у ньому особам", — зазначає Олександра Капітула.

Водночас навіть наявність такого документа не позбавляє окремих членів родини гарантованого законом права на частину виплати.

"Незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої особи", — підкреслює експертка.

Йдеться про так звану обов’язкову частку. Такі особи можуть претендувати на половину суми, яку вони отримали б під час розподілу коштів за загальними правилами.

Саме ця норма часто стає причиною судових спорів між родичами, особливо якщо на виплату претендують члени сім’ї, які тривалий час не підтримували зв’язок із загиблим військовим.

Як ділять гроші за відсутності розпорядження

Якщо особистого розпорядження немає, одноразову допомогу розподіляють порівну між особами, визначеними законодавством.

Право на отримання коштів мають:

дружина або чоловік загиблого військовослужбовця;

діти, зокрема усиновлені, а також зачаті за життя військового;

батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав;

онуки, якщо їхні батьки померли.

Крім того, претендувати на виплату можуть цивільні чоловік або дружина загиблого. Однак для цього необхідно через суд підтвердити факт проживання однією сім’єю.

За яких обставин у виплаті можуть відмовити

Кожен випадок загибелі військовослужбовця проходить окрему перевірку. Закон передбачає низку обставин, за яких одноразова допомога не призначається.

"Наприклад, якщо смерть стала наслідком вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, дій у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, навмисного спричинення тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або ж самогубства", — зауважує юристка.

Також підставою для відмови може стати подання недостовірних відомостей або підроблених документів.

Водночас проблеми можуть виникати не лише через конфлікти між потенційними одержувачами коштів. Іноді родини стикаються з неправомірними відмовами з боку державних органів через помилки в документах або суперечки щодо обставин загибелі військовослужбовця. У таких випадках захистити свої права часто вдається лише через суд.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що за новою реформою Міноборони деяким військовослужбовцям підвищили мінімальні оклади. Сума зросла з 20 000 до 30 000 грн. Проте доплата буде здійснюватися лише за певних умов.

Також Новини.LIVE писали, яку грошову допомогу отримують захисники при звільненні зі служби. Деякі категорії військовослужбовців мають право на виплату у розмірі 50% або 25% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби. Водночас для офіцерів за призовом діють особливі правила.