Виплати по інвалідності у липні: хто отримає мінімум 10,5 тис. грн

Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Українці, які через хворобу, травму або вроджені порушення здоров'я втратили працездатність, можуть отримувати пенсію по інвалідності. Її розмір залежить від групи інвалідності, страхового стажу та інших умов, визначених законом. Держава також гарантує підвищену мінімальну пенсію для деяких категорій громадян.

Про те, у якої категорії громадян мінімальний розмір виплат по інвалідності не може бути менше ніж 10 тис. грн у липні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Яка мінімальна пенсія по інвалідності у 2026 році

У 2026 році мінімальна пенсія по інвалідності не може бути меншою за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Зараз він становить 2 595 гривень.

Це гарантований мінімум, який держава виплачує незалежно від розміру зарплати чи кількості років страхового стажу.

Кому держава гарантує понад 10 тисяч гривень пенсії у липні

Для людей з інвалідністю внаслідок війни діють підвищені мінімальні виплати. Згідно з постановою Кабміну, з 1 березня 2026 року загальна сума пенсії разом з усіма надбавками, індексацією та іншими доплатами не може бути меншою за:

10 625 грн — для людей з інвалідністю внаслідок війни III групи;

15 494 грн — для людей з інвалідністю внаслідок війни II групи;

18 885 грн — для людей з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Однак до цієї суми не враховують пенсію за особливі заслуги перед Україною та окремі спеціальні доплати.

Хто з військових має право на пенсію по інвалідності

Пенсію по інвалідності можуть призначити військовослужбовцям, якщо інвалідність встановили під час служби або протягом трьох місяців після звільнення.

Також виплати можуть призначити й пізніше, якщо медичні документи підтверджують, що інвалідність настала через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання, отримані під час проходження військової служби або виконання бойових завдань із захисту України.

Раніше Новини.LIVE писали, що люди з інвалідністю в Україні можуть отримувати пенсію, якщо повністю або частково втратили працездатність. Сума виплат залежить від групи інвалідності, тому варто знати, на яку підтримку можна розраховувати у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що окрім пенсії, у липні 2026 року держава й надалі надаватиме соціальну допомогу багатьом громадянам. Зокрема, люди з інвалідністю можуть мати пільги на оплату комунальних послуг. Тож цікаво знати, хто має право на знижку та як її оформити.