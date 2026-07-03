Відомий мобільний оператор запустив бюджетні тарифні плани: що можна підключити

Магазин lifecell і чоловік з телефоном. Фото: Google Maps, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Популярний в Україні мобільний оператор запропонував клієнтам вигідні тарифні плани. Абоненти lifecell можуть підключити послугу домашнього інтернету з нової лінійки "Інет". Додатково користувачі активують акцію "Захищені ціни", яка передбачає фіксацію вартості до кінця 2027 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Умови нових тарифних планів

Лінійка "Інет" надає доступ до домашнього інтернету зі швидкістю 1 Гбіт/с. Він працює на базі технологій GPON, Ethernet та DOCSIS відповідно до наявного покриття за адресою. В разі підключення послуги мобільний оператор забезпечує абонента стандартним комплектом обладнання безплатно.

"Запуск нового сервісу є наступним кроком у розвитку lifecell як постачальника комплексних телекомунікаційних послуг і розширює можливості користувачів підключати домашній інтернет від lifecell без прив'язки до мобільного номера чи тарифу", — уточнили в компанії.

Станом на початок липня підключення можливе на офіційному сайті lifecell, за номером 0 800 20 5433 та у фізичному магазині оператора. Невдовзі функцію подання заявки планують реалізувати в мобільному застосунку. В процесі оформлення послуги необхідно лише обрати зручну дату і час візиту майстра.

Скільки коштують тарифні плани

На вибір користувачів — три пакети вартістю від 100 до 125 грн/міс. Акційна ціна діє протягом 90 днів для нових абонентів, а стандартні умови обслуговування такі:

Інет Джі — 350 грн/міс.;

Інет Дабл — 400 грн/міс.;

Інет Гіг Про — 500 грн/міс.

Нові тарифні плани від lifecell. Фото: скриншот

Плюс у вартість входить один або два візити майстра на рік, якщо виникне потреба налаштувати обладнання. Для мешканців багатоквартирних будинків підключення домашнього інтернету здійснюється без додаткової плати.

Ще одна перевага нової лінійки тарифних планів — можливість зафіксувати ціну до кінця 2027 року. Якщо клієнт lifecell замовить послугу до 30 вересня, активується спеціальна акція "Захищені ціни" — мобільний оператор гарантує незмінну вартість обслуговування на більш як 12 місяців.

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