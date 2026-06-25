Від 1 копійки до 1 гривні: які два штампи монет коштують тисячі гривень

Українські монети і гаманець. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть заробити тисячі гривень на розмінних та обігових монетах. За деякі екземпляри нумізмати готові заплатити немалі гроші. Ми дізналися, які два штампи номіналів 1 копійка та 1 гривня дорого коштують у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

1 копійка 1992 року

Цей номінал давно вийшов з обігу, тобто копійками не можна розрахуватися за товари і послуги. Однак вони залишилися цінними в очах колекціонерів, особливо деякі різновиди. Якщо маєте великі монетні накопичення, варто пошукати штамп 1.11АЕ, який характеризується такими ознаками:

округла верхівка правого верхнього листа;

великі ягоди.

Номінал 1 копійка 1992 року карбування. Фото: Монети-ягідки

Середня ціна такого металевого виробу коливається від 4 000 до 14 000 грн. Вартість може зрости у разі збереження ідеального стану.

1 гривня 1992 року

Гривневі монети золотистого кольору поступово вилучають з обігу, проте станом на літо 2026 року вони зберігають статус платіжного засобу. Перші гривні, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі, не мали гуртового напису, а їх точний тираж невідомий. Серед дорогих штампів виділяють такі:

1.1ААг гладкий — від 12 000 до 37 000 грн;

1.1АА1 (на гурті 1994) — від 29 000 грн;

1.1АА1.1 (на гурті 1995) — від 11 000 до 20 000 грн;

1.1АА2 (на гурті 1995) — від 40 000 до 44 000 грн;

2ААд — до 80 000 грн.

"На аукціоні Violity монету 1 гривня 1992 року з гладким гуртом продавали за 12 000-30 000 грн, були випадки, коли вартість монети доходила до 37 000 грн", — розповіли на порталі.

Особливо цінуються металеві гривні з різними датами на гурті. Пробні монети карбували англійськими пуансонами з датою 1992, тому з'явився унікальний дефект: на полі вказаний рік виготовлення, а на гурті зовсім інший.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як заокруглюють готівкові суми в магазинах. Через вилучення з обігу монет дрібних номіналів готівку на касі округлюють до гривень або 50 копійок. Водночас при оплаті карткою подібний механізм не застосовують.

Також Новини.LIVE розповідали, які дві монети від Національного банку дорого коштують. На онлайн-аукціоні продавали два вироби з серії "Флора і фауна". Монета з зображенням зубра коштувала понад 2 000 грн, а з зображенням рисі євразійської — понад 3 000 грн.