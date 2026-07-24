Вибір за українцями: що загрожує власникам собак і котів у серпні 2026 року

Штрафи для власників тварин. Фото: Unsplash, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Домашні тварини вимагають правильного утримання, догляду і піклування. За порушення українського законодавства власникам чотирилапих улюбленців загрожує сувора відповідальність. Ми дізналися, що заборонено робити громадянам і які штрафи доведеться заплатити у серпні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс про адміністративні правопорушення.

Штрафи для власників собак і котів

Найчастіше українців штрафують за недотримання вимог статті 154 КУпАП "Порушення правил утримання собак і котів". Власники домашніх улюбленців повинні:

здійснювати реєстрацію тварин;

утримувати чотирилапих лише в дозволених місцях;

вигулювати у громадських місцях породи, внесені до Переліку небезпечних, лише в наморднику і на повідцю;

прибирати за собаками екскременти на вулиці.

Порушення цих вимог тягне за собою штраф у розмірі 170-340 грн. Якщо притягнуть до відповідальності повторно протягом року, то фінансова санкція збільшиться до 340-510 грн. За перелічені дії, внаслідок яких відбулося заподіяння шкоди здоров’ю людини чи її майну, загрожує штраф від 1 700 до 3 400 грн плюс конфіскація тварини.

Набагато більші витрати чекають власників собак і котів у разі жорстокого поводження. Стаття 89 КУпАП затвердила стягнення у розмірі 3 400-5 100 грн за знущання над тваринами, навіть безпритульними. До 8 500 грн заплатять українці, повторно притягнуті до адміністративної відповідальності протягом року.

Чи можна брати собаку на пляж

Раніше ми розповідали, чи немає заборони в українському законодавстві на перебування з домашньою твариною біля моря, річки, озера чи іншої водойми. Влітку можна зустріти людей з чотирилапими улюбленцями, які рятуються від спеки у воді.

Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" не обмежує право на подібний відпочинок. Тобто для господарів прямої заборони відвідати пляж із собакою чи котом не існує. Водночас правила користування водоймами можуть встановлювати органи місцевого самоврядування, адміністрації готелів і курортів тощо.

Необхідно шукати на пляжі знак про недопущення тварин або, навпаки, дозвіл на його відвідування з чотирилапими друзями. Ігнорування правил може призвести до стягнення штрафу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, за що штрафують ФОП на загальній системі оподаткування. Закон вимагає вести товарний облік, а його відсутність суворо карається. Ми розібралися, хто повинен мати документи і на яку продукцію поширюється норма.

Також Новини.LIVE розповідали, що українців штрафують за деякі банківські перекази. Йдеться про отримання коштів на особисту карту за продані товари чи надані послуги. Громадяни повинні реєструвати ФОП і приймати оплату на підприємницький рахунок.