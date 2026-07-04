В українців можуть забрати частину пенсії: дві підстави для зменшення виплат у 2026 році

Утримання з пенсійних виплат в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

В Україні люди похилого віку зобов'язані інформувати Пенсійний фонд про будь-які обставини, які можуть вплинути на призначення або розмір пенсії. Якщо цього не зробити, може виникнути переплата. Надалі ці гроші доведеться повертати.

Про те, хто та чому може втратити частину пенсії у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

У кого може виникнути переплата пенсії

Насамперед це стосується тих, хто після виходу на пенсію влаштувався на роботу або відкрив бізнес. Так само потрібно повідомляти про звільнення чи припинення підприємницької діяльності.

Це важливо, адже низка доплат, підвищень і надбавок виплачується лише непрацюючим пенсіонерам. Якщо людина почала працювати, але не повідомила про це Пенсійний фонд, вона може безпідставно отримувати додаткові виплати, які потім доведеться повернути.

Ще одна категорія — пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років. Якщо така людина знову працевлаштовується на посаду, яка дає право на цей вид пенсії, її виплата припиняється на час роботи.

Важливо повідомити Пенсійний фонд і про зміну місця проживання. Наприклад, якщо пенсіонер переїхав із гірської місцевості або території, що постраждала від радіоактивного забруднення, він втрачає право на спеціальні надбавки, передбачені для жителів таких регіонів.

На розмір пенсії також може вплинути зміна правового статусу. Йдеться, зокрема, про втрату статусу ветерана війни чи іншої пільгової категорії, яка давала право на додаткові виплати.

Крім того, припинити можуть і деякі доплати, якщо зникають підстави для їх отримання. Наприклад, пенсіонер, який отримував доплату на дитину до 18 років, втратить її після працевлаштування.

Також право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника може бути втрачено, якщо дитина припинила навчання або перевелася з денної форми навчання на іншу.

У Пенсійному фонді звертають увагу, що переплата може виникнути не лише через неповідомлення про зміни. Причиною також можуть бути неправдиві відомості про зарплату чи страховий стаж, які подав роботодавець, одночасне отримання різних виплат на одну й ту саму дитину або зняття пенсійних коштів із банківського рахунку після смерті пенсіонера.

Переплачені кошти доведеться повернути державі. Це можна зробити добровільно або гроші будуть утримувати з майбутніх виплат. Однак закон України "Про виконавче провадження" встановлює, яку максимальну суму можуть відраховувати з пенсії. У більшості випадків, дозволено утримувати не більше 20% від розміру виплат людини.

Хто може отримати лише 25% пенсії у липні 2026 року

Окремі правила діють для пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні. Згідно із 48 статтею Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", таким громадянам виплачують лише 25% призначеної пенсії, а решта коштів використовується відповідно до вимог законодавства.

Якщо пенсіонер утримує непрацездатних членів сім'ї, частина пенсії виплачується їм. Сам пенсіонер у такому випадку отримує 25% пенсії, а його утриманцям можуть перераховувати іншу частину виплати, але не більше 50% від призначеної суми. До непрацездатних членів сім'ї належать:

чоловік або дружина;

батьки, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність,

діти до 18 років, діти з інвалідністю, встановленою до повноліття, студенти денної форми навчання до 23 років, а також діти-сироти віком до 23 років незалежно від того, чи навчаються вони.

Якщо на утриманні пенсіонера перебувають двоє або більше осіб, між ними порівну розподіляють частину пенсії, яка становить 50% від її призначеного розміру.

Для дітей, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника та перебувають на повному державному утриманні, також передбачено окремий порядок. На їхні особисті банківські рахунки перераховують 50% пенсії, а дітям-сиротам — усю суму.

Решта коштів, за заявою опікуна чи піклувальника, може спрямовуватися на рахунок установи, де перебуває дитина, і використовуватися лише для поліпшення умов проживання.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери в Україні можуть щомісяця отримувати додатково понад 1000 гривень. Це стосується людей, які не працюють, не служать у війську та доглядають за непрацездатними членами родини.

Також Новини.LIVE розповідали, що для людей, які втратили працездатність, в Україні передбачили окремий вид пенсій. Їх розмір залежить від групи інвалідності, тому суми виплат різняться. У 2026 році варто знати, хто має право на такі виплати та скільки можна отримувати.