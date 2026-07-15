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Головна Економіка В Україні затвердили ліміти для мисливців: скільки дичини можна добути за день

В Україні затвердили ліміти для мисливців: скільки дичини можна добути за день

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Дата публікації: 15 липня 2026 18:05
Мисливський сезон 2026-2027 років: скільки птахів та тварин можна вполювати за добу
Добові ліміти для мисливців у 2026 році. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні офіційно затвердили ліміти використання мисливських тварин і добові норми добування на сезон 2026-2027 років. Ці правила допомагають краще контролювати використання мисливських ресурсів, сприяють боротьбі з браконьєрством та покращують охорону диких тварин.

Про те, скільки та яких птахів і тварин можна вполювати за день не порушуючи правила під час мисливського сезону 2026-2027 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство лісових ресурсів України.

Чому в Україні для мисливців встановлюють добові ліміти на здобич 

Добові ліміти для мисливців спрямовані на збереження біорізноманіття, контроль чисельності хижаків і моніторинг поширення небезпечних хвороб. Це особливо важливо через збільшення випадків сказу та поширення шакала.

Крім того, затверджені ліміти мають підтримати роботу мисливських господарств і допомогти зберегти робочі місця, зокрема працівників єгерської служби.

Добові норми добування для одного мисливця у 2026 році

Згідно з Наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 5262, у сезоні 2026-2027 років в Україні встановлено такі добові ліміти:

Читайте також:
  • гуски — до 3 голів;
  • качки — до 5 голів;
  • лиски — до 6 голів;
  • фазани — до 3 голів;
  • кулики — до 10 голів;
  • голуби — до 10 голів;
  • кролі дикі — 1 голова;
  • перепели — до 15 голів;
  • куріпки сірі — до 3 голів;
  • зайці-русаки — 1 голова;
  • куниці кам'яні — 1 голова;
  • норець великий — до 2 голів;
  • норки американські — до 5 голів.
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Добові ліміти для мисливців у 2026 році. Фото: Скриншот

Однак в Державному агентстві лісових ресурсів України наголошують, що затвердження лімітів — це не дозвіл на полювання. Рішення про початок мисливського сезону в кожному регіоні окремо ухвалюватимуть місцеві військові адміністрації, враховуючи безпекову ситуацію.

Раніше Новини.LIVE писали, що риболовля — одне з найпопулярніших захоплень серед українців. Але не всі знають, що штраф можна отримати не тільки за незаконний вилов, а й за зберігання деяких снастей, навіть якщо ними не користувались.

Також Новини.LIVE розповідали, що з початком сезону риболовлі в магазинах з'являється багато нових товарів для рибалок. Чимало людей купують їх у надії на кращий улов, але не всі такі снасті справді корисні, а деякі з них взагалі можуть зіпсувати враження від процесу.

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Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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