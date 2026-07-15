Мисливський сезон 2026-2027 років: скільки птахів та тварин можна вполювати за добу

Добові ліміти для мисливців у 2026 році. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні офіційно затвердили ліміти використання мисливських тварин і добові норми добування на сезон 2026-2027 років. Ці правила допомагають краще контролювати використання мисливських ресурсів, сприяють боротьбі з браконьєрством та покращують охорону диких тварин.

Про те, скільки та яких птахів і тварин можна вполювати за день не порушуючи правила під час мисливського сезону 2026-2027 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство лісових ресурсів України.

Чому в Україні для мисливців встановлюють добові ліміти на здобич

Добові ліміти для мисливців спрямовані на збереження біорізноманіття, контроль чисельності хижаків і моніторинг поширення небезпечних хвороб. Це особливо важливо через збільшення випадків сказу та поширення шакала.

Крім того, затверджені ліміти мають підтримати роботу мисливських господарств і допомогти зберегти робочі місця, зокрема працівників єгерської служби.

Добові норми добування для одного мисливця у 2026 році

Згідно з Наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 5262, у сезоні 2026-2027 років в Україні встановлено такі добові ліміти:

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гуски — до 3 голів;

качки — до 5 голів;

лиски — до 6 голів;

фазани — до 3 голів;

кулики — до 10 голів;

голуби — до 10 голів;

кролі дикі — 1 голова;

перепели — до 15 голів;

куріпки сірі — до 3 голів;

зайці-русаки — 1 голова;

куниці кам'яні — 1 голова;

норець великий — до 2 голів;

норки американські — до 5 голів.

Добові ліміти для мисливців у 2026 році. Фото: Скриншот

Однак в Державному агентстві лісових ресурсів України наголошують, що затвердження лімітів — це не дозвіл на полювання. Рішення про початок мисливського сезону в кожному регіоні окремо ухвалюватимуть місцеві військові адміністрації, враховуючи безпекову ситуацію.

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