В Україні готують новий спосіб заробітку: за що хочуть платити гроші

Пластикова тара, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

На використаних пляшках та пустих банках з-під напоїв невдовзі можна буде заробити. В Україні пропонують запровадити систему заставної вартості тари за досвідом багатьох країн Європи. Якщо ідею підтримають, покупці зможуть повертати гроші за пластикові пляшки та алюмінієві банки, здаючи їх у спеціальні автомати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що може змінитися.

Як працюватиме система

На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із пропозицією запровадити в Україні систему повернення тари. Передбачається, що під час купівлі напою покупець доплачуватиме невелику заставну суму. Після того як порожню пляшку або банку здають у спеціальний фандомат, ці гроші повертаються.

Яку тару можна буде здати

Автори петиції пропонують повертати гроші за:

пластикові пляшки об'ємом до 3 літрів;

алюмінієві банки.

Фандомати планують встановлювати у великих супермаркетах, щоб здати тару можна було під час звичайного походу за покупками.

Автори петиції зазначають, що така система вже багато років працює в країнах Європи. Там рівень повернення тари сягає близько 90%.

На їхню думку, це допоможе зменшити кількість сміття, збільшити обсяги переробки відходів і зробити міста чистішими, замість того щоб пластик і банки роками накопичувалися на сміттєзвалищах.

На чому ще можуть заробити українці

Можна отримати непоганий додатковий заробіток, якщо здати на переробку брухт кольорових металів. Найдорожче у липні приймають мідь. Залежно від регіону за один кілограм можна виручити від 350 до 520 гривень. Найвищі ціни зараз пропонують у Вінницькій, Одеській та Львівській областях.

Також стабільним попитом користується латунь. За неї в середньому платять 200-240 гривень за кілограм, хоча в деяких випадках ціна може сягати 250-280 гривень. Щоб отримати максимальну суму, пункти прийому радять попередньо очистити метал від фарби, пластику, іржі та інших домішок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі старі українські монети можуть коштувати у десятки, а інколи й сотні разів дорожче за свій номінал. Найбільше колекціонери цінують рідкісні різновиди 1, 2, 5 та 25 копійок 1992 року, вартість яких залежить від особливостей карбування, тиражу та стану монети.

Також Новини.LIVE розповідали, як супермаркети дурять покупців з цифрами у чеках. Магазини зобов'язані продавати товар за ціною, зазначеною на ціннику. Якщо на касі вартість виявилася вищою, покупець має право вимагати продаж за заявленою ціною, а у разі відмови — звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби, додавши фото цінника та чека.