Знижки на готелі, ресторани і послуги: жителям Дубаю запропонували плату за гостей

Автомобілі на дорозі, дівчина в Дубаї та аеропорт. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Перебуваючи в Дубаї, резиденти ОАЕ можуть отримати пільги на місцеві послуги. Йдеться про знижки на проживання в готелях/харчування, безплатні квитки на розваги та ін. Потрібно лише запросити друга в гості, виконуючи умови програми Dubai Invite.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Visit Dubai.

Умови програми Dubai Invite

Оскільки туристичний потік в ОАЕ суттєво скоротився через воєнний конфлікт на Близькому Сході, влада вирішила мотивувати іноземців запрошувати в гості родичі, друзів і колег. Резиденти повинні заповнити заявку, виконавши такі обов’язкові умови участі в програмі:

у відвідувачів має бути дійсна туристична віза чи право на її отримання після прибуття;

час приїзду в Дубаї — до 31 жовтня 2026 року;

гості повинні прибути морським, повітряним чи автомобільним транспортом;

номінувати можна лише нерезидентів ОАЕ;

щоб запросити дитину, необхідно бути її батьком/матір’ю або законним опікуном.

"Кожна номінація, що відповідає вимогам, призведе до отримання переваг на суму понад 3 000 дирхамів ОАЕ, включно з проживанням у готелях, пропозиціями щодо харчування, квитками на визначні пам'ятки тощо", — йдеться в умовах програми Dubai Invite.

Які пільги можна отримати

За кожну запрошену людину, яка відповідає вимогам, гарантується надання пакета пільг, але не більше трьох для одного учасника програми. Ці пакети включають переваги загальною вартістю близько 3 000 дирхамів, або 820 доларів. Серед доступних пільг можна виділити:

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безплатну ніч у вибраних готелях IHG;

безплатний квиток до аквапарку;

безплатний день у парку розваг;

дві основні страви за ціної однієї в ресторанах Дубаю;

20% знижки на поїздки в таксі та ін.

Щойно запрошені гості прибудуть у місто, учасники отримають електронного листа з інструкціями протягом 72 годин. Варто звернути увагу, що всі пакети переваг будуть видані в серпні 2026 року. Пільги необхідно використати до 31 грудня, якщо в умовах не вказана інша дата.

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