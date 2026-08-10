Українцям у Польщі дали час до 31 серпня: хто втратить статус UKR

Паспорт громадянина України в руці, люди у Вроцлаві, польські злоті. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Для частини громадян України, які мають номер PESEL зі статусом UKR у Польщі, наближається важливий дедлайн. До 31 серпня 2026 року вони мають підтвердити свою особу, інакше з 1 вересня статус UKR автоматично змінять на NUE. Це означатиме втрату тимчасового захисту та пов’язаних із ним прав.

Про це пише портал "Мінфін", передають Новини.LIVE.

Вимога стосується не всіх українців із PESEL UKR, а лише окремої категорії — тих, кому номер PESEL надали без пред’явлення дійсного документа проїзду.

Кому потрібно підтвердити особу

Звернутися до місцевого органу влади — ґміни — потрібно людям, які отримали PESEL UKR на підставі заяви із зазначенням персональних даних, але на момент оформлення не пред’являли чинний закордонний паспорт.

Для підтвердження особи необхідно звернутися до будь-якого органу ґміни та пред’явити дійсний документ.

Якщо закордонного паспорта досі немає, польська влада рекомендує якомога швидше звернутися до української консульської установи для його оформлення.

Кому ще варто оновити дані

Окремо місцеві органи влади нагадують про необхідність актуалізувати інформацію в реєстрі тим українцям, які після отримання PESEL UKR отримали новий паспорт або змінили паспортні дані.

Це також стосується дітей, яким PESEL UKR оформлювали без паспорта, а вже після цього вони отримали документ.

Звернутися до ґміни потрібно, якщо:

PESEL UKR оформлювали без закордонного паспорта;

після отримання PESEL було оформлено новий закордонний паспорт;

змінилися паспортні чи інші персональні дані;

дитині оформили PESEL без паспорта, а згодом вона отримала документ;

у реєстрі виявили помилку в персональних даних.

Що буде, якщо пропустити дедлайн

Для тих, хто підпадає під нову вимогу, наслідки пропуску строку можуть бути суттєвими.

Якщо до 31 серпня 2026 року не підтвердити особу, з 1 вересня статус UKR автоматично змінять на NUE.

Разом зі статусом UKR людина може втратити права та спеціальні виплати, які пов’язані з тимчасовим захистом. Зокрема, зміна статусу може вплинути на законні підстави перебування в Польщі в межах режиму UKR.

Тому українцям, які отримували PESEL UKR без пред’явлення паспорта, варто не відкладати звернення до ґміни та перевірити актуальність своїх даних.

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