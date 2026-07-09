Нова житлова програма для ВПО: хто зможе безплатно отримати будинок у селі

Село на Львівщині, ключі від будинку. Фото: Selo.berezyna/Facebook, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують запустити новий механізм забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. За програмою місцеві громади зможуть викуповувати приватні будинки та надавати їх переселенцям для безоплатного проживання.

Про це повідомив голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов у Telegram, передають Новини.LIVE.

У 2026 році на реалізацію проєкту передбачено державну субвенцію, коштом якої планують придбати близько 1 000 житлових будинків. Переселенці не сплачуватимуть орендну плату — на них покладуть лише оплату комунальних послуг.

Фролов уточнив, що максимальна вартість одного будинку, який можна буде придбати в межах програми, становитиме 500 тис. грн.

Як переселенцям отримати житло

Механізм участі в програмі передбачає кілька послідовних етапів:

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Внутрішньо переміщена особа разом із представниками місцевої влади, благодійних чи громадських організацій підшукує будинок, який відповідає вимогам програми.

Після попередньої згоди власника житла переселенець має протягом трьох днів подати заяву до органу місцевого самоврядування або через портал Пенсійного фонду України, засвідчивши її кваліфікованим електронним підписом.

Спеціальна комісія оглядає будинок та ухвалює рішення щодо можливості його придбання за бюджетні кошти.

Після оформлення договору ВПО повинна не пізніше ніж через 30 днів зареєструвати місце проживання за новою адресою.

На яких умовах надаватимуть будинки

Житло передаватиметься переселенцям у безоплатне користування строком на три роки. За взаємною згодою сторін цей термін можна буде продовжити.

Водночас програма передбачає й певні зобов'язання для отримувачів допомоги.

Зокрема, протягом трьох місяців після переїзду хоча б один працездатний член сім'ї має офіційно працевлаштуватися або зареєструватися в центрі зайнятості як безробітний.

Хто матиме перевагу

Першочергове право на отримання житла матимуть найбільш вразливі категорії переселенців. Серед них:

багатодітні сім'ї;

люди з інвалідністю;

особи похилого віку.

Уряд розраховує, що нова програма не лише допоможе переселенцям розв'язати житлове питання, а й сприятиме їхній адаптації та інтеграції в громадах, які приймають ВПО.

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