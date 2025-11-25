Власний родовий герб — який інструмент ідентичності може з’явитися в Україні

Пенсіонерка на лавочці. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває масштабна реформа Цивільного кодексу, яка передбачає суттєве оновлення структури та змісту документу. Одним із потенційних нововведень може стати цікавий спосіб ідентифікації особи — за індивідуальним або родовим гербом.

Про це розповів виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики (2023-2024 рр.) Ростислав Карандєєв в ефірі Новини.LIVE.

Створення власного родового герба

5 листопада 2025 року народні депутати прийняли за основу законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку із оновленням (рекодифікацією) положень книги другої". Одна з найбільш помітних норм, запропонована в документі, стосується надання особі права створювати, використовувати і захищати власний індивідуальний/родовий герб.

"Що таке родовий знак, у нас ніде поки не визначено. Це просто одна з форм товарного знаку, яка може використовуватися фізичними особами при їх ідентифікації. Але не правової, не в юридичному розумінні цього слова, а ідентифікації за такими ж ознаками, як, наприклад, підпис", — розповів спікер.

Він уточнив, що сьогодні ніхто не забороняє українцям розробити свій візуальний знак. Однак не зрозуміло, яким буде юридичний статус цього зображення. Якщо його зареєструвати за законом про авторські права як об'єкт інтелектуальної власності, то він буде захищений у відповідний спосіб.

Наразі звичайний підпис не є елементом юридичного права, він лише засвідчує той чи інший правочин (і тільки за умови присутності нотаріуса). А родовий знак, фактично графема чи зображення, — це одна з форм, на думку Ростислава Карандєєва, товарного знаку, який не надає прямого юридичного статусу, поки не зареєстрований.

Яким повинен бути родовий герб

Не можна просто намалювати будь-яке зображення і видати за родовий знак. Згідно з текстом законопроєкту, він повинен бути унікальним, а також відповідати загальноприйнятим геральдичним правилам, тобто включати символи, кольори і девізи. Протизаконна символіка не допускається.

Після реєстрації особистого герба його використання буде доступно лише власнику (або з його дозволу). У випадку з родовим гербом доведеться дотримуватися прав усіх членів родини. Водночас наразі невідомо, чи передбачена відповідальність за неправомірне застосування символу.

