Українці в Болгарії: що відштовхує від відпочинку та скільки коштує поїздка у 2026 році

Курорти в Болгарії та люди на пляжі. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Серед найпопулярніших варіантів для літнього відпочинку на морі — курорти "все включено" у Болгарії. Ця країна залишається однією з найбюджетніших і водночас пропонує обслуговування за системою All Inclusive та безліч розваг для дорослих/дітей. Ми розібралися, що очікує українських туристів у Болгарії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть українці про відпочинок у Болгарії.

Відгуки українців на відпочинок у Болгарії

Курорти, де завжди багато туристів — це "Сонячний берег" та "Золоті піски". Перший радять обирати молоді, оскільки там безліч варіантів для розваг, активне нічне життя, бари та ресторани буквально на кожному кроці, розвинена інфраструктура.

Натомість "Золоті піски" більше підходять для сімейного відпочинку та поїздки з дітьми. Аналогічні відгуки можна зустріти щодо курорту "Святий Влас", який відрізняється чистими пляжами, унікальним мікрокліматом і великим вибором сучасних готелів.

"Сонячний берег "тусовочний". Для сімейного відпочинку краще підійде Святий Влас — тихий і спокійний, є прогулянкова стежка в гори і затишні готелі/вілли. Якщо хочеться усамітнення, то їдьте в Єленіте, там мальовниче і дуже чисте море", — розповіла користувачка Threads.

Загалом українці в інтернет-мережі попереджають про якість обслуговування, яка не завжди може відповідати очікуванням туристів. Все залежить від обраного готелю, адже приміщення на 2-3 зірки навряд чи здатні похвалитися преміальним сервісом.

У хостелах може не бути базових електроприладів, а чистота не завжди дотягує до рівня п'ятизіркових готелів. Тож у разі бронювання кімнати в закладі "все включено" за низькою ціною варто бути готовим до потенційних незручностей, таких як посередній сервіс та відсутність додаткових розваг.

Ціни на відпочинок у Болгарії

Країна досі залишається однією з найбільш бюджетних, однак у 2026 році вартість турів зросла. За поселення в одному з недорогих готелів курорту "Золоті піски" на п'ять днів двом людям доведеться заплатити близько 16 500 грн.

Вартість турів у Болгарію на серпень. Фото: скриншот

Стільки коштує дорога та обслуговування за системою All Inclusive. Проживання у чотиризірковому готелі на курорті "Святий Костянтин і Олена" обійдеться двом туристам з України щонайменше у 20 000 грн за п'ять ночей.

Самостійна організація подорожі не обов’язково допоможе зекономити. Бронювання кімнати у готелі на Booking вимагає від туристів оплати в розмірі щонайменше 21 000 грн. Це вартість проживання у двозірковому готелі на курорті "Сонячний берег" за двох протягом чотирьох ночей.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що таке готелі Adults Only та кому вони підходять. Ці приміщення мають вікові обмеження — вони приймають гостей від 16 або 18 років, тобто поселитися з дитиною неможливо. Такі готелі підходять для спокійного відпочинку дорослих.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок на Канарських островах у серпні 2026 року. Ми дізналися, які суми доведеться заплатити за проживання у готелях Тенерифе, Гран-Канарії та Фуертевентури. Це головні туристичні локації архіпелагу.