Ціни зростуть вже восени: що вплине на дорожчання продуктів

Продукти харчування в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Вже восени 2026 року в Україні можуть переписати цінники. Деякі продукти харчування суттєво подорожчають, оскільки виробники будуть змушені закладати у вартість своїх товарів витрати на логістику. А літнє падіння цін зумовлене сезонним фактором.

Про це розповів міжнародний експерт і член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук в ефірі Новини.LIVE.

Що спровокує зростання цін в Україні

Через дорожчання бензину і дизелю влітку 2026 року можливі відчутні коливання цін на продукти харчування. Змін варто очікувати найближчим часом — вже восени, коли аграрії завершать збори врожаю. Це торкнеться всіх категорій товарів, у які закладається пальне.

"З острахом очікую осені, коли ми почнемо коментувати ціни. Якщо врожай буде великий, добрий, тоді собівартість розмажиться. Якщо врожай буде поганий, ціни суттєво зростуть", — зазначив спікер.

За його словами, здешевлення курячих яєць і деяких овочів є сезонним фактором. Традиційно з настанням холодної пори року ціни йдуть вгору через скорочення виробництва. І додатковим важелем впливу цьогоріч стануть витрати на пальне.

Які продукти можуть подорожчати

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповідав, як саме можуть змінитися ціни на базові продукти харчування найближчим часом. Він прогнозує дорожчання таких товарів:

хліба — на 10% до кінця року;

овочів — на 2-5% восени;

м’яса — на 10%;

молочних продуктів — на 5-7%.

"М'ясо зупинилося в ціні, але коливання можуть розпочатися з вересня. Виробники будуть закладати у вартість витрати на корм та електроенергію. Не виключаю дорожчання до 10%. Аналогічна ситуація з молочними товарами", — уточнив Марчук.

Великий вплив на ціноутворення мають витрати виробників на енергоносії, пальне і зарплати. Додатково несприятливу обстановку формують удари росіян по продовольчих базах і розподільчих центрах. Згодом це також може спровокувати дорожчання продуктів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як відрізняються ціни на курячі яйця в Україні та Польщі. Мінімальна сума, яку потрібно заплатити за упаковку яєць в українських супермаркетах, становить близько 45 грн у серпні 2026 році. А вартість продукту в Польщі коливається в межах 9,99-15,99 злотих (120-192 грн).

Також Новини.LIVE розповідали, що полиці деяких супермаркетів в Україні спорожніли. Після російського удару по розподільчих центрах у Форі та Сільпо виник дефіцит товарів. Однак проблему назвали тимчасовою та обіцяли споживачам швидко її виправити.