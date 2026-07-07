Ці купюри долара не прийме жоден обмінник: що робити з неплатіжною валютою

Обмін купюр долара. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українські обмінні пункти не приймають деякі купюри долара. Ці гроші можна тільки здати на інкасо, але не використати в розрахункових чи валютно-обмінних операціях. Ми дізналися, які визначити іноземну готівку, що не підлягає продажу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Національного банку № 103.

Які долари приймають на інкасо

Якщо гроші мають ознаки сильного зношення або пошкодження, їх неможливо обміняти в жодній фінансовій установі. Єдиний варіант — здати на інкасо відповідно до встановлених умов. Йдеться про можливість заміни неплатіжних купюр за кордоном: надавач послуги відправить готівку в іноземний банк для обміну на новеньку валюту.

Ознаками сильного зношення вважають:

розриви банкноти на частини;

пошкодження елементів дизайну (відсутність цифрових або текстових позначень номіналу, псування зображень, недоліки оптично-змінних елементів захисту чи стрічки тощо);

зміну первісного кольору паперу та/або зображень;

локальні забруднення, розмір яких перевищує половину площі купюри;

загальні забруднення, включно з тими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалення, трухлість, гниття (внаслідок дії вологи, рідин, хімікатів);

друкарські недоліки.

Також на інкасо в окремих випадках приймають купюри, вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти. Але тільки за наявності згоди фінансової установи конкретної країни на обмін цих банкнот.

Яку валюту обирають у світі

Раніше ми розповідали, що громадяни різних держав все більше зупиняють вибір на американській валюті, уникаючи купівлі євро. Інвестори все частіше переводять заощадження в долари, очікуючи підвищення ключової процентної ставки Федеральною резервною системою США.

"Зараз доларові фінансові інструменти досить привабливі. Всі виходять з євро, йдуть в долар", — зазначив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

За словами експерта, прибутковість державних облігацій США зросте у випадку перегляду процентної ставки. Тобто валютні вкладення стануть вигіднішими, що зміцнить позиції долара на ринку і стимулює інвесторів частково відмовитися від євро.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть з’явитися купюри євро з новим дизайном. ЄЦБ планує випустити третю серію банкнот до кінця поточного десятиліття. Спочатку ними будуть користуватися європейці, а згодом готівка надійде в Україну.

Також Новини.LIVE розповідали, купюри долара якого року випуску недійсні. Статус платіжного засобу зберегла американська валюта, випущена після 1914 року. Банкноти можна використовувати в розрахункових операціях, за винятком фальсифікату.