Треба вісім середніх зарплат: де в ЄС найскладніше купити житло за 1 млн євро

Велосипедист біля будинків у Польщі, купюри євро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Мешканцям усіх країн Європейського Союзу з середньою валовою зарплатою не вистачить доходу для купівлі нової квартири вартістю 1 млн євро. Дослідження показало, що найдальше від мети знаходяться болгари, а найближче — громадяни Люксембургу. Йдеться про витрати в розмірі 33% на погашення іпотеки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Які умови іпотеки розглянули

Фахівці порахували, чи вистачить середньої заробітної плати громадянам різних країн ЄС, аби придбати будинок/квартиру за 1 млн євро. В дослідженні використали типовий сценарій іпотеки з такими умовами: 20% перший внесок, фіксована процентна ставка 3,5%, термін погашення 30 років.

Щоб купівля нерухомості не вплинула негативно на життєдіяльність, було вирішення витрачати на кредит не більше третини середнього валового доходу, тобто 33% від зарплати. З такими параметрами вийшли орієнтовні суми:

200 000 євро — депозит;

800 000 євро — сума іпотеки;

3 592 євро — щомісячний платіж;

43 108 євро — річний платіж.

З урахуванням обмеження 33% доходу, річна сума підвищиться до 130 631 євро, а місячна — до 10 886 євро. В жодній країні Європейського Союзу середній валовий заробіток працівника не доходить до такого рівня. Хоча десь вдалося максимально наблизитися до необхідної величини.

Де в ЄС найбільша і найменша різниця

На останньому місці списку розташувалася Болгарія: людина з середнім доходом повинна отримувати зарплату в 7,8 разів більшу, щоб купити житло вартістю 1 млн євро за типовим сценарієм іпотеки. Натомість мешканці Люксембургу наблизилися до успішного результату — там достатньо мати 1,6 зарплати.

В інших країнах ЄС необхідна кількість середніх робочих виплат становить:

Данія — 2,1;

Ірландія — 2,3;

Бельгія — 2,4;

Австрія — 2,5;

Нідерланди — 2,6;

Німеччина — 2,7;

Фінляндія — 2,8;

Швеція — 2,8.

З іншого боку списку, після Болгарії, розташувалися Греція — 7,2, Угорщина — 6,7, Словаччина — 6,3, Польща — 5,8, Румунія — 5,8, Латвія — 5,7, Чехія — 5,2, Португалія — 5,2. Якщо взяти дві середні зарплати, зокрема для працюючого подружжя, то лише в Люксембурзі вистачить спільного доходу на купівлю житла. Данія майже наблизилася до ідеалу — треба 1,05 сукупного заробітку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з цінами на квартири в Україні через рік. Оглядачка ринку нерухомості назвала орієнтовний відсоток зростання — від 12% до 15%. На ситуацію вплине загальне дорожчання матеріалів і робочої сили.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з українців повинен заплатити 25 000 грн податку на нерухомість. Це додатковий платіж, який стягують із власників житла великої площі. Ліміт доходить до 300 кв.м для квартири та 500 кв.м — для приватного будинку.